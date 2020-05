Monchi: "Me quedo con que han pedido perdón"

Ever Banega, Mudo Vázquez, Lucas Ocampos y Luuk de Jong se han convertido en los protagonistas inesperados de este arranque de semana. Las imágenes de una reunión familiar este pasado fin de semana ha generado cientos de reacciones, empezando por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que tachó de irresponsables a los jugadores nervionenses, y pasando por el director general del Sevilla, un Monchi que quiere pasar página apelando al arrepentimiento de los protagonistas.



"Los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error inconsciente y lo han asumido como tal. Me quedo con que han pedido perdón de manera voluntaria. Creo que también es un ejemplo pedir perdón en un momento en el que todos nos equivocamos. Todo esto es nuevo, nos ha cogido a todos con el pie cambiado y el Sevilla, en cuanto a cumplimiento de protocolos deportivos, tanto del CSD como de LaLiga, creo que estamos siendo un club modélico. El 10 es imposible de sacar pero creo que el 9,5 lo estamos sacando. Me quedo con que ha habido un error que han reconocido y sobre todo con la capacidad que han tenido para pedir perdón", destacaba en declaraciones al club, donde también ha repasado la actualidad del equipo.



En cuanto al estado de forma del equipo, después de varias semanas de trabajo, el director general se muestra "satisfecho". "El volumen de trabajo desde el inicio es óptimo. Hemos ido de menos a más y tanto la predisposición del grupo como el buen trabajo de los preparadores físicos nos está permitiendo avanzar tanto a nivel mental, como físico y técnico-táctico en todas estas fases".

Además, el isleño se refirió a otros asuntos.

Sin partidos, los entrenamientos son vitales.

"Poco a poco estamos llegando a ese momento que estamos todos esperando, que es el de poder entrenar de forma colectiva. Ojalá que este proceso dure lo menos posible porque entrenar de manera colectiva es lo más real. Al final, sin amistosos y con el tiempo que hemos estado parados estando tan cerca la competición, los entrenamientos colectivos se me antojan fundamentales".

La vuelta, sin público.

"Todos hemos empujado y peleado para que el fútbol volviera. Nos falta algo importante que es el público, pero las condiciones de seguridad y salud lo impiden y hay que afrontarlo como algo que no es ideal, pero sí necesario. Creo que es un triunfo de todos. Evidentemente LaLiga ha apostado fuerte y ha llevado la guía para que todos empujáramos. Es un logro y un paso importante para volver a la normalidad".

Ganas de derbi.

"Los jugadores tienen mucha hambre, ganas y mucha ilusión. Todos están deseando que llegue ya el primer partido de liga y la predisposición del grupo y esa hambre por llegar lo mejor posible al inicio se ve bien". Y es que el reto es mayúsculo: "Tenemos en LaLiga la ilusión de defender el tercer puesto que sería un logro importante. Luego, la de afrontar la Europa League de la mejor manera posible. Vamos a ver si pronto se puede entrenar de forma colectiva porque luego va a ser más complicado con tantos partidos. Sé que todo el mundo está trabajando para ello y poniendo de su parte para que se consiga y ojalá llegue pronto".