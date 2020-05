Diego Carlos: "Vamos todos de la mano a por el derbi"

Dos meses y medio, aproximadamente, han tardado en ver la luz estas palabras del brasileño Diego Carlos en relación al Gran Derbi ante el Betis, una cita que a priori acabará disputándose el 11 de junio y que servirá como pistoletazo de salida para la tan ansiada reanudación de LaLiga.

Por aquel entonces, cuando se llevó a cabo la entrevista con ESTADIO Deportivo, ya se aventuraba que el encuentro se disputaría posiblemente sin público, aunque ni el brasileño ni el autor de la misma antojábamos a imaginar todavía el encierro que tendríamos por delante ni las consecuencias que traería consigo el dichoso virus que ya había comenzado a despuntar en Europa y que, entre otras cosas, obligan hoy a recuperar unas declaraciones que se han llevado semanas guardadas en un documento de word esperando a que llegara su hora en las páginas de este periódico.

Un momento que, por desgracia, se ha visto también ligeramente adelantado en el tiempo por la Covid-19. Sin embargo, nada ha cambiado la motivación con la que el brasileño se refería al derbi en el Sánchez-Pizjuán; una cita con la que se le iluminaba la cara y sonreía de manera inconsciente al imaginársela.

"He jugado en el campo del Betis y ha sido un estadio en el que me he ilusionado como sevillista con la gente; con la nuestra y con la afición rival. Es un tipo de partido increíble. Me gustó mucho", decía el zaguero, quien ya esperaba que el del Sánchez-Pizjuán pudiera ser una "fiesta muy bonita" con la afición.

Finalmente, no será posible, y el derbi se jugará sin público en Nervión. Algo que Diego Carlos, en particular, y el plantel, en general, esperan no resentir, a pesar de que la estadística diga que en la Bundesliga sólo ha habido tres triunfos locales en los 23 primeros partidos disputados tras la reanudación: "Todos iremos juntos de la mano de la afición, aunque no esté. Hay que pensar en ellos. He vivido un derbi en Francia, el Nantes-Rennes. Es una gran fiesta también, pero esto es más caliente, impone más. Son dos equipos de una misma ciudad y es un derbi mucho más caliente".

Diego Carlos marcó el camino y el plantel lo recorre ahora: todos juntos a por el derbi y con la afición 'presente'.