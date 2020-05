El Betis, con motivos para el optimismo con Mandi

La renovación de Aïssa Mandi se ha convertido, de forma inesperada, en el gran escollo de la planificación bética para la temporada 20/21. Nada hacía presagiar que el principio de acuerdo alcanzado a la vuelta de Navidades con el nuevo interlocutor válido, tras romper el franco-argelino con su agente a finales de la campaña pasada, iba a derivar, por obra y gracia del coronavirus, en esta incertidumbre actual. Pero no toda la culpa la tiene la COVID-19. Sin un intermediario entre agentes u otros profesionales de diverso pelaje y el central, necesario para filtrar los 'cantos de sirena' que se acumulan en los oídos de los futbolistas que acaban contrato o están próximos a ello, el '23' heliopolitano 'se engolosinó', por decirlo coloquialmente, con presuntas propuestas multimillonarias del Liverpool, el Manchester City o el Atlético de Madrid, que, en realidad, se retrasaban o se convertían luego en sólo seguimientos o halagos.

No es que Mandi no haya llamado la atención de clubes importantes del panorama europeo, sino que lo que se antojaba una pléyade de opciones eran, en realidad, tres o cuatro alternativas, la mayoría para volver a la Ligue 1, cuando su deseo es, sin despreciar ni mucho menos a un Olympique de Lyon que lo incluyó en su casting para el eje de la retaguardia, afianzarse en LaLiga o dar el salto a Inglaterra. Ni siquiera el presunto interés del pujante Newcastle que gestionará desde ahora la Familia Real Saudí le acaba de convencer (no es oro todo lo que reluce en los medios de comunicación), como tampoco la llamada de ciertas empresas de representación que olían una comisión que siempre estaría por delante de sus deseos.

El de Châlons-en-Champagne ha aprovechado el inicio de la desescalada y, por ende, el fin del confinamiento para abrir un periodo de reflexión con su familia y sus más allegados. Aïssa ha experimentado a fondo su paternidad en la capital hispalense, por lo que siente un gran apego por la ciudad y el club. Se siente a gusto, con un rol importante en el equipo, donde ha experimentado un gran crecimiento. Le atrae evolucionar, pero entiende que debe dar los pasos adecuados en los momentos adecuados. No ha decidido todavía qué hacer, pero agradece que el Betis haya replanteado su acercamiento de principios de año en términos similares, tras un preacuerdo que quedó paralizado por la pandemia y las propias dudas del jugador, y que implicaba un aumento salarial, de cláusula (de 30 a 50 millones de euros, aunque con el compromiso de estudiar toda propuesta por, al menos la mitad) y de años de vinculación (hasta 2024 o 2025).

En la planta noble del Benito Villamarín observan indicios que permiten ser optimistas con la renovación de Mandi. El propio interesado ha cambiado su rostro de la vuelta al trabajo por su clásica sonrisa, también por la reunificación del grupo con el paso de fases en la desescalada, claro. A falta de una próxima conversación, seguramente antes de que se reanude el campeonato liguero, las partes parecen de nuevo más cerca. Este asunto amenaza con dilatarse hasta verano. Nadie se atreve a decir nada públicamente hasta que todo esté negro sobre blanco, pues ambos lo vieron de esos colores de una semana a otra, aunque hay razones para creer en que otra ampliación decisiva está fraguándose en Heliópolis.