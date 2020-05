En el Betis, economía de guerra, pero "una plantilla que dará guerra"

Avanza a buen ritmo la planificación del Betis, con más de un paso al frente tras semanas de cautela e incertidumbre, como ya se informó en ESTADIO Deportivo recientemente. No hay fichajes inminentes que vayan a ver la luz para la 20/21, pero sí se han reducido los objetivos por cada posición y carencia detectadas, redefinido algunos perfiles y centralizado esfuerzos en nombres concretos que, incluso, conoce el entrenador, que seguirá siendo Rubi salvo giro mayúsculo de los acontecimientos.

Ayudaron la confirmación de que habrá final del interrumpido curso 19/20, sin espectadores en las gradas, aunque con la previsión de que el retorno a los campos se adelante y no haya que esperar a la próxima primavera. Será prematuro en septiembre, aunque se confía en que, a lo mejor, a finales de 2020 hay buenas noticias al respecto. En la planta noble del Benito Villamarín han vuelto a echar cuentas y, de nuevo con una previsión austera y realista, los números salen. Se viene una economía de guerra inevitable, pero, insisten fuentes de toda solvencia, también habrá "una plantilla que dará guerra".

Entienden los responsables verdiblancos que el enfoque para la confección de la nueva plantilla es el correcto. Centrados los esfuerzos en amarrar y, por encima de todo, convencer a los 'pesos pesados' del vestuario (Fekir, Canales, Joaquín, Guardado y, en camino, Loren y Mandi), la mayor parte de la partida presupuestaria se destinará a valorar y potenciar lo bueno que ya hay, sin desdeñar, lógicamente, inversiones puntuales e importantes, dentro de los condicionantes propios de la recesión que dejará como herencia la vigente crisis del coronavirus. Los fondos extra para operaciones más relevantes vendrán de las ventas, habiéndose planificado 2-3 y no descartada alguna más indeseada.

En este sentido, se escuchan ofertas por Feddal, William Carvalho e, incluso, Guardado, tentado más que nunca desde la MLS. Pese a ofrecerle una ampliación de contrato, no sería raro que se marchara Loren, con postores importantes (especialmente en la Serie A), al tiempo que el recién llegado Álex Moreno acumulaba hasta hace nada 'novias' de postín. Con todo, quieren dejar claro desde los despachos de La Palmera que la institución no está atravesando por ningún mal momento ni se registra una necesidad extrema de hacer caja, incluso sin Europa, más allá del general del fútbol español. Por esta razón, no habrá rebajas ni se regalará a nadie. Haro y compañía demostraron estos años ser duros e imaginativos negociadores, obteniendo decenas de millones de euros de plusvalías por los suyos, especialmente canteranos. De haber 'fugas' o adioses asumidos, los habrá al precio que se considere pertinente. Ninguno sobra si quiere quedarse ni habrá problemas para que conserven o, incluso, mejoren sus estatus, como se está proponiendo al marbellí, el franco-argelino o Edgar, con el que no hay acuerdo todavía para que prolongue su estancia más allá de 2021.

Se seguirá mirando a la Avenida de Italia, especialmente si el Betis Deportivo remata su gran temporada con el ansiado y merecido regreso a Segunda B, acortando el salto de los Raúl García, Mizzian, Rodri, Carlos Marín, Calderón, Paul Akouokou, Geovanni y compañía, nombres apuntados de sobra por el cuerpo técnico de Rubi. Por eso, estarán para el 'play off' de mediados de julio con sus compañeros del filial, puede que con más bagaje en la elite del que tienen hasta la fecha. El Betis mima a su cantera y le dará su sitio en el nuevo proyecto. Pero también ha demostrado ser un club listo a la hora de 'cazar' gangas a coste cero, de convencer a quienes están cerca de finalizar sus contratos de que no renueven y esperen, y a sus clubes de que es mejor obtener algún rédito, aunque menor del esperado, ahora que quedarse sin nada en unos meses.

Algo o mucho de eso habrá seguramente en la planificación que se avecina. Con Big Data y con mucho criterio de 'scout' consensuado. Docenas de informes se acumulan sobre las mesas de Alexis y López Catalán, que los han expuesto ya a sus compañeros de la comisión deportiva, previo filtro, con objeto de reactivar las negociaciones con varios de los que más gustan en el momento oportuno. Llegará un portero para que Dani Martín vuelva en un año con más experiencia y aplomo; también un lateral derecho, pues Emerson se queda hasta 2021, y seguramente zurdos, pues Álex Moreno y/o Pedraza no seguirán según las previsiones. De salir bien los planes con Mandi y Edgar, se esperará por el central para rebuscar entre los poderosos una oportunidad de mercado.

En el eje de la medular, un par de movimientos son seguros, pues se irán Javi García y, probablemente, Carvalho y/o Guardado. Se espera un pivote versátil y, si no puede ser Aleñá de nuevo, un mediocentro creativo. Faltan extremos con desborde, y ahí podría gastarse el Betis lo que logre reunir entre unas cosas y otras. Y, arriba, se reinvertiría gran parte de lo que deje en caja Loren. Ésa es la hoja de ruta, que, de momento, sigue a un ritmo prometedor.