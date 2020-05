Serra no ve tanta distancia entre Betis y Sevilla de cara al derbi

Si Loren Morón hubiese sabido que su frase, tan discutible como entendible dentro de un contexto del que ha ido saliendo a medida que pasan los días, iba generar un debate tan intenso, seguramente daría marcha atrás y buscaría otro modo de expresar su idea. El delantero aseguró que veía al Betis a un nivel de forma similar o incluso superior al del Sevilla antes de que el coronavirus pulsase el botón de pausa y dejase congelada LaLiga a sólo unos días de disputarse El Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Al delantero verdiblanco le respondió con contundencia José María del Nido y el expresidente nervionense encontró réplica en Capi. Ahora, el último en mojarse ha sido Lorenzo Serra Ferrer, quien como sus expupilos tampoco aprecia mucha distancia entre los dos clubes hispalenses.

El balear ha pasado por los micrófonos de Canal Sur Radio, donde ha sido preguntado por la conversación del momento, ahora que quedan sólo 12 días para que LaLiga vuelva con el derbi sevillano como espectacular ceremonia de reinaguración. "Uno observa que el Betis tiene sus posibilidades dentro de las complicaciones, pero estamos ante un fútbol incierto por este parón tan poco esperado. No puedes presumir antes, sólo trabajar bien mentalmente para jugar lo mejor posible. Son los futbolistas los principales actores con respecto a lo que luego pasa", ha comenzado opinando con prudencia el exvicepresidente deportivo heliopolitano.

No obstante, no comparte en absoluto la opinión de Del Nido y considera que el dibujo actual de la clasificación de Primera división no es un medidor exclusivo para determinar quién llega mejor al duelo cainita que se disputará el próximo 11 de junio, correspondiente a la jornada 28 del campeonato liguero: "La clasificación marca una diferencia, pero yo no lo veo como lo dice el expresidente del Sevilla. Imagina si el Betis gana este partido... no sería la primera vez".

En este sentido, ahora que se cumplen justo 15 años de la histórica clasificación para la Champions League del Betis, Serra Ferrer puso como ejemplo aquella temporada 2004/2005, en la que hubo un choque fratricida decisivo que se decantó a favor de los verdiblancos, que a la postre acabaron adelantando a su eterno rival en la última jornada y enviándole a una Copa de la UEFA que luego ganaría y cambiaría su historia. "El Sevilla, en aquella etapa pasada, también aspiraba a meterse en la Champions -como en la actualidad- y en un derbi que se resolvió con un gol de Oliveira y que ganamos hizo que al final lograramos nosotros la mejor clasificación", rememoró.

En un derbi no hay favorito. En Sevilla se sabe que cuando sale el calendario se miran estas dos fechas. Se paraliza toda Sevilla. Nunca hay favoritos, ni cuando hace años el Betis estaba mal y el Sevilla bien. Ahora que el Betis está muy igual, por no decir por encima en lo que es lo deportivo, de favoritos nada. Incluso cuando somos visitantes vamos allí con la intención de traer los tres puntos". Este intenso debate, que ha despertado en redes sociales pasiones dormidas durante la cuarentena, comenzó con estas palabras de Loren en Canal Sur Radio: ". En Sevilla se sabe que cuando sale el calendario se miran estas dos fechas. Se paraliza toda Sevilla. Nunca hay favoritos, ni cuando hace años el Betis estaba mal y el Sevilla bien. Ahora queen lo que es lo deportivo, de favoritos nada. Incluso cuando somos visitantes vamos allí con la intención de traer los tres puntos".

¿Igualdad? Eso no es serio. Ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla, pero la distancia es sideral. Hablar de igualdad... que exista esta igualdad toda la vida. El Sevilla sigue peleando por cosas muy importantes... y al Betis todavía se le antoja a años luz", espetó en respuesta al jugador verdiblanco. Del Nido, en una entrevista para laSexta , dio su particular opinión al respecto. ". Ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla, pero la distancia es sideral. Hablar de igualdad... que exista esta igualdad toda la vida. El Sevilla sigue peleando por cosas muy importantes... y al Betis todavía se le antoja", espetó en respuesta al jugador verdiblanco.