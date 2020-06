Monchi la echa "al suelo" antes del derbi: "Humildad y trabajo"

Posiblemente las ganas de fútbol después de tantas semanas sin ver rodar el balón y que encima la vuelta de este deporte sea, nada más y nada menos que, con un derbi ha hecho que el Sevilla-Betis de nueve días se haya empezado a calentar demasiado pronto e incluso en en demasía, eso sí, por voces ajenas a la plantilla nervionense y al propio club.



Por ello, una de las voces más autorizadas del Sevilla y del sevillismo ha querido cortar de raíz ese ambiente y lo ha hecho a través de Twitter. Así, el director general deportivo Monchi ha rebajado los ánimos antes de la cita cainita.





He vivido como jugador y como D.D, 46 derbis (más que ninguno en el lado sevillista), ganados 23, empatados 15 y perdidos 8. No son malos números, pero ya os digo q el próximo será el más difícil de todos.

Así que echémosla al suelo. No es momento de azúcar.

Humildad y trabajo.