Castro, la posibilidad de un derbi con público y 'los cuatro de la barbacoa'

Se daba por hecho que LaLiga se reanudará sin público y que así sería en las once jornadas que restan por disputar, si bien el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia en todas las comunidades autónomas.

En cualquier caso, en el Sevilla FC tienen asumido que el derbi se disputará en un Sánchez-Pizjuán vacío, como ha reconocido su presidente, José Castro, que pide ser cautos al respecto y priorizar las cuestiones sanitarias.

"No depende de nosotros que puedan entrar aficionados en el estadio, depende de Sanidad. Lo veo muy precipitado. Creo que hay que ir con prudencia, a pesar de que soy el primero que tiene muchas ganas de que estén los aficionados en el estadio", explicó el utrerano, quien admitió pese a todo que se echará en falta el calor del sevillismo en la 'Bombonera': "Me gustaría que toda la afición del Sevilla FC estuviera en nuestro estadio. El apoyo que da la afición en partidos como el derbi es importante, pero la realidad no es esa".

En este sentido, Castro también desveló que desde LaLiga se está siguiendo una estrategia común para tratar de que los estadios no estén tan desangelados, aunque no se conocen los detalles: "Estamos ultimando una serie de medidas que LaLiga promocionará para todos los clubes igual. Habrá clubes que la quieran ejercer y otros que no. Pronto habrá novedades".

Lo que sí quiso dejar claro el mandatario es que los aficionados, por su salud, no deben acudir a los aledaños del Pizjuán para alentar a los suyos en masa antes de tan importante cita: "En esta situación no es bueno que la gente se acumule. En todo caso, es una cuestión que está fuera de nuestro alcance. Aunque pedimos responsabilidad. Ojalá se puede jugar con público esta misma temporada, sobre todo porque sería señal de que la pandemia va remitiendo, pero hay que tener tranquilidad y paciencia. LaLiga está trabajando mucho y bien y ojalá pueda entrar nuestra afición al estadio cuanto antes".

Por otro lado, Castro también se refirió a la fiesta no permitida en la que participaron Banega, Franco Vázquez, Ocampos y De Jong, sin revelar si se les ha sancionado de forma interna, aunqe quiso restarle trascendencia. "Sin duda, respiré al conocer los resultados de los test. Pudieron entrenar al día siguiente sin problemas. Si se hace o no se hace algo, son cosas internas de la entidad. Fue un error y lo han reconocido", zanjó.