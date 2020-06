Miranda vuelve a activar la 'operación retorno' al Betis

Una de las prioridades del Betis de cara a la próxima temporada está en apuntalar los dos laterales, donde augura cambios notables este verano, y en este sentido ha vuelto a salir a escena el nombre de Juan Miranda, joven carrilero zurdo formado en la cantera verdiblanca y que milita en la actualidad en el Schalke 04 cedido por el Barcelona, que tiene varios frentes abiertos con el club de Heliópolis.

Pendiente hasta hace poco de la decisión de Emerson y con Antonio Barragán a sólo unos días de acabar contrato, en la diestra; en lo que respecta a la banda siniestra, el Betis ya ha decidido que no ejercerá la opción de compra por Alfonso Pedraza (aunque no descarta negociar a la baja con el Villarreal) y espera ofertas cuantiosas por Álex Moreno, con pretendientes de postín en la Premier League y en las Bundesliga. En estas, reaparece Juan Miranda, que no es la primera vez que activa la 'operación retorno' a la que fue su casa.

Según anuncia Mundo Deportivo, Betis y Barcelona ya negocian una cesión del futbolista de 20 años y natural de la localidad sevillana de Olivares, dentro de las conversaciones que mantienen ante los numerosos frentes que mantienen abiertos y que implican a otros nombres como los de Carles Aleñá, Riqui Puig o incluso Junior Firpo, otro de los laterales izquierdos en los que estaría interesada la entidad de La Palmera, siempre que fuese bajo la fórmula del préstamo. No obstante, esta operación se presenta inviable a día de hoy, pues la intención de los rectores azulgranas es hacer caja con él.

También se presenta "imposible" en estos momentos la vía del prometedor Faitout Maouassa, a quien el Rennes tasó entre 10 y 12 millones de euros cuando el Betis le preguntó por la situación del carrilero franco-congoleño. Según Transfer20, al recibir esa demanda, el Betis se retiró de la puja alegando que su intención es invertir mucho menos dinero en reforzar esa demarcación, pista que de nuevo conduce hasta Miranda como un objetivo bastante más factible a priori.

Con 20 años y con contrato en vigor con el Barcelona hasta 2021, este verano es el momento idóneo para que todas las partes busquen una decisión que les convenga, esto es, renovar y volver a salir cedido o afrontar un traspaso, aunque a día de hoy en el Camp Nou no manejan propuestas concretas en ese sentido. Por este motivo, ha aceptado a dialogar con el Betis, club desde donde el joven lateral llegó a la Ciudad Condal, al que ya pudo regresar el pasado verano y al que puede volver ahora.

No obstante, el Betis no está sólo en la puja. El Schalke ya ha mostrado su predisposición a prolongar su préstamo una temporada más y, del mismo modo, suena para el también equipo alemán del Borussia de Mönchengladbach, para la Juventus, de Italia, y para el Oporto y Benfica, de Portugal, como teórico sustituto de Álex Telles y Grimaldo, respectivamente.