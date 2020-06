Lopetegui confía en que el Sevilla no sufra la ausencia de su afición

Lopetegui espera que los suyos no sufran en exceso la ausencia del sevillismo.

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ya sabe lo que es ganar un derbi hispalense, pues lo hizo en el campo del Betis, pero está deseando repetir la experiencia en el Sánchez-Pizjuán, este jueves a las 22:00 horas; un reto que le motiva, por mucho que llegue con un ambiente deslucido por la falta de público, un aspecto que admite que le restará, pero que espera que sus pupilos no sufran en exceso.



"El derbi siempre tiene un ambiente muy especial, tendremos que adaptarnos€ es lo que toca, adaptarnos a una realidad diferente", consideró el vasco en una entrevista en #Vamos, donde celebró que El Gran Derbi sea el choque elegido para el regreso de LaLiga tras tres meses de parón: "Ha sido una buena elección, es un partido especial y diferente, es de los más intensos y apasionantes. Habrá una atención mediática importante a nivel mundial y un atractivo especial".





¿Tiene más opciones el Betis en este derbi por la falta de público?

Rubi: ''Me lo quiero creer, luego ya se verá''. #VolverEsGanar pic.twitter.com/TfjGXTlb2N — #Vamos de Movistar+ (@vamos) June 7, 2020

Lopetegui cree quey no ve un favorito claro a priori. "Nosotros estábamos bien, pero creo que el Betis también.. En este contexto que nos vamos a encontrar todos las dificultades serán mayores. Debemos estar preparados para una Liga totalmente diferente, histórica. Tenemos que adaptarnos a la realidad, siendo conscientes de lo que nos jugamos en cada partido", consideró, antes de pedir a los aficionados que eviten concentraciones masivas para evitarAsimismo, manda un mensaje a los aficionados para que no se concentren a la salida del hotel o en las inmediaciones del estadio:y somos conscientes de lo que supone este partido. Hay tradiciones como que venga la afición al hotel a animarnos€ lo que se tenga que hacer se hará, respetando las normas de Sanidad, seguro". En este sentido, admitió el error de la barbacoa que realizaron. "Los chicosy no hay nada más. Las redes sociales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas", señaló, pasando página y centrando su atención exclusivamente en el derbi.