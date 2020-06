Rubi ya tiene "bastante perfilado" el once del Betis en el derbi

Este sábado, Paco Buyo se sumaba a las muchas voces que opinan que, ahora que LaLiga se jugará sin público, tendrán ventaja los visitantes, algo que no se termina de creer Rubi, tan sorprendido como halagado de que haya quien señale al Real Betis como favorito para ganar el derbi de este jueves (22:00 horas) ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán; un partido para el que admite tener "bastante perfilado" ya el once inicial.



"Bueno, me lo quiero creer, luego ya se verá. La realidad es que las aficiones son muy importantes. Cuando los entrenadores decimos que necesitamos a nuestra afición por su apoyo es porque es verdad. Te ayuda a levantarte en momentos difíciles, empujan, pero también nosotros como locales no la vamos a tener y la afición del Betis es una de las más grandes que hay", ha manifestado el técnico verdiblanco en una entrevista en #Vamos.



"En Alemania hay sólo un 21 por ciento de victorias locales. Es una tendencia pero a un partido Sevilla-Betis y con estas plantillas no va a ser tan determinante eso, sino el que mejor juegue o trabaje", ha añadido Rubi, quien para que sus hombres se acostumbren al silencio va a pasar entrenamientos a un vacío Benito Villamarín: "Estamos intentando incrementar el número de entrenamientos en nuestro estadio para que el jugador conozca su terreno palmo a palmo. No es sólo el aliento del público, también cuando haya parones de hidratación por el calor para estar atentos al volver a arrancar. La concentración tiene que ser muy alta".





¿Tiene más opciones el Betis en este derbi por la falta de público?

"Al final quedan entrenamientos yque va a sacar y después en los entrenamientos pasan cosas, necesitas verlas y me gusta tomar la decisión muy al final. Si no trabajas con todos y al final necesitas un jugador que no trabajas tanto con él.", ha señalado, preguntado por si tiene ya decidido el once del derbi.El catalán restó importancia a su aparatosa lesión . "Nada, una chorrada. Me rompí el radio y los ligamentos pero para". Durante el confinamiento, Rubi ha hecho los deberes para. "He visto mucho fútbol. Mundiales, el, el de la de... He disfrutado mucho viendo fútbol y repasando nuestros partidos, claro".