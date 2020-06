Canales: "Llevamos tres meses pensando en el derbi"

A poco más de 48 horas de que el balón empieze a rodar en el Sánchez-Pizjuán, un referente del Betis, Sergio Canales, quería valorar cómo llega su equipo al derbi sevillano, cómo ve a su rival, a sus compañeros y una recta final de LaLiga que se presenta apasionante.



Llega muy bien

"Ahora mismo me encuentro muy bien físicamente. No parece que haya estado tanto tiempo parado. tengo muy buenas sensaciones. Cuando vaya apareciendo el cansancio, veremos si siguen esas buenas sensaciones".

La 'pretemporada'

"He visto muchas diferencias entre empezar una pretemporada de un mes de vacaciones y lo que ha pasado ahora. La mente ha estado trabajando siempre, aunque había mucha incertidumbre. Ahora tenemos que cumplir todas las recomendaciones que nos están diciendo. Volver atrás sería un palo para todos".

Un partido 'diferente'

"La concentración en el partido va a ser fundamental. Cuando aparezca el cansancio, creo que estar concentrados va a ser muy importante. Entrenamos todos los días sin público y va a ser más parecido a eso.

¿Cómo ve el campeonato?

"Quitando a los equipos más grandes, la mayoría de los partidos va a estar al 50% para cada equipo. Nadie sabe cómo llega su rival al encuentro. Nosotros veníamos de ganar al líder en casa y pocas veces vas a llegar con más confianza a un partido".

Un Sevilla-Betis no es un partido cualquiera

"Sólo pensar que vas a jugar derbi ya es grande. También es verdad que hoy en día, con las redes sociales, ya te haces una idea de lo que siente cada uno en su casa. Tenemos una motivación y una responsabilidad enormes. Estamos bien, con muchas ganas. Llevamos tres meses pensando en este partido. El aficionado a través de las redes sociales nos está mostrando que también tiene ya ganas".

El calor y los parones

"Creo que los parones benefician, ya que poder hidratarnos con el calor que va a hacer, es importante. También hay que saber jugar con los parones para utilizarlos en un momento determinado o darle ritmo en otro momento".

'Apartado' del equipo

"No salí de casa, por lo que no he tenido coronavirus. Fue una neumonía común de la época. Di negativo en los test y ya estoy en plena forma".

Joaquín, disponible y a tope

"Yo le veo bien. Está entrenando bien. No necesita mucho para estar en forma, es la suerte que tiene él y seguro que nos va a dar mucho en este partido".

Mensaje a los aficionados

"Creo que lo más importante en el fútbol es la afición y la del Betis es muy grande. A nivel nacional e internacional creo que no hay ninguna por encima. Eso es lo más bonito del fútbol".