Kanouté: "He jugado muchos derbis pero ninguno como el Sevilla-Betis"

"He jugado muchos derbis en Londres, pero la pasión por el fútbol que se vive en Sevilla nunca la sentí en otro lado. El Sevilla-Betis es el mejor derbi del mundo, al menos el mejor derbi que yo jugué". Quien dice eso no es cualquier jugador sino todo un mito del sevillismo. Frederic Kanouté vivirá desde la distancia un duelo que diez años después sigue añorando. Como él mismo dice, uno de los mejores que se pueden disputar.

Por eso, cree que LaLiga ha tenido la fortuna de que sirviera como carta de presentación de este tramo final, una esprint de 40 días en el que se decidirá todo. "Me alegro de que LaLiga se reanude con un partido como éste, que para mí es excepcional", asegura el maliense, quien analiza la cabeza de la tabla y, pese a que el Sevilla es tercero, ve complicado que pueda aspirar a más que a meterse en Champions. "Es muy difícil competir con los dos mejores clubes de la Liga. Real Madrid y Barcelona tienen grandes presupuestos, cuentan con plantillas más amplias y jugadores de gran nivel que pueden rotar. Así que a final de la temporada llegan frescos", admitió.

Curiosamente él fue protagonista de aquel otro derbi sevillano que se tuvo que acabar a puerta cerrada en Getafe. Un gol suyo decantó la eliminatoria de Copa en el Benito Villamarín y la celebración del tanto acabó en el botellazo a Juande Ramos. "No jugué en esos 20 minutos, pero me sentí realmente extraño", avisa Kanouté, quien sabe a lo que se van a enfrentar los futbolistas a partir de mañana: "Creo que a los más veteranos preferían estar frente a la afición rival, por lo que fue un poco difícil encontrar la motivación en esos momentos. Pero esto se compensará con la generación actual de futbolistas profesionales. Así que no hay excusas".

Embajador de LaLiga, el franco-maliense no duda en elogiar el campeonato español. Para él, el que practica el mejor fútbol del mundo. "Personalmente, me gusta la Liga por el estilo de fútbol que juegan. Ésa es la razón por la que me mudé allí hace 15 años. Hay algo especial en LaLiga porque enfatizan un estilo que está hecho para dominar la posesión y para ser más técnico y menos directo", asegura, un estilo que cada vez ve más en la Liga inglesa, que se ha transformado en los últimos años: "La Premier es una liga muy fuerte también. El Liverpool ganó la Liga de Campeones el año pasado y creo que serán unos rivales difíciles este año. Además, ahora también están cada vez asumiento más este tipo de juego, en el que tienes que ser un poco más inteligente en el posicionamiento en el campo y la posesión de la pelota".

Por último, el ex del Sevilla F.C., quiso llamar la atención sobre la situación que llevamos viviendo en los últimos meses, una pandemia que lo ha detenido todo a nivel mundial. "No solo el fútbol sufrió, sino que afectó la vida en sí misma en todo el mundo. Ahora, el mundo será más cauteloso y estará preparado en caso de que vuelva a ocurrir. Pero, por supuesto, el fútbol seguirá siendo fútbol y superará este tipo de desafíos como lo ha hecho en el pasado. Podemos pensar que en el próximo mes el fútbol va a cambiar sin aficiones en los estadios. En esa perspectiva, cambiará, pero espero que no sea por mucho tiempo", analiza Kanouté, quien pide a las autoridades que se preparen mejor para que en el futuro situaciones como ésta no se repitan.