Maxime López da pistas sobre su futuro

Maxime López es uno de los nombres que Monchi tiene apuntado en su agenda como objetivo de cara a la próxima temporada. El centrocampistas del Olympique de Marsella lleva varios años en el visor del de San Fernando, y ahora, que sigue sin renovar y le queda un año de contrato, puede ser el momento idóneo de ir a por el francés.

Por su parte, el jugador del Marsella sabe que hay clubes interesados en sus servicios, sobre todo el Sevilla y el Aston Villa, y que el club necesita vender a varios de sus jugadores por un montante mínimo de 60 millones de euros para cumplir con el Fair Play Financiero, y ante esta delicada situación no es partidario de hacer muchas declaraciones.

Mientras tanto y con la Ligue 1 dada por finiquitada por la pandemia de Covid-19, Maxime López compartió un directo a través de Twitch donde habló sobre el Marsella, las opciones que tiene de seguir en el club o su frustrado fichaje por el Barcelona. El galo no se quiso 'mojar' en cuanto a su futuro y admitió que solo piensa en el OM. "Nos va a dar escolofríos a todos", comentaba sobre cómo será jugar la Champions con el Marsella. "Espero que no caigamos en un grupo loco", añadió.

Le insistían al menudo centrocampista sobre si seguira en el club galo la próxima temporada. "Me queda un año de contrato, por el momento no tengo señales de la dirección, no tengo nada más que decir. No sabemos lo que puede pasar, me gustaría extender mi contrato, por supuesto, pero la pelota no está en mi cancha. Yo estoy bien en el Marsella, nací aquí, vivo aquí... Tengo todo aquí", explicó.

No fue el Barça, pero quizás el Sevilla

Además, López recordó la oportunidad que tuvo de haber podido fichar por el Barcelona hace algunos años. "Robert Fernández estaba en contacto con mi agente. Él le dijo que esperarían un año y si seguía funcionando vendrían a por mí. La gente puede decir lo que quiera y se puede reír, pero es la verdad. Esta temporada, mi segundo año profesional, tuve un pequeño problemas y no se dio, pero realmente tuve esa posibilidad", recordó Máxime, que vio como se desvanecía la oportunidad de ir al Barcelona. Quizás ahora pueda jugar en la misma liga que los azulgrana...