Ocampos no es el único que preocupa a Lopetegui: "Mañana decidiré"

"Hemos tenido algún problemilla con él y con algún jugador más. Hoy ha entrenado con normalidad menos una parte de la sesión y esperaremos a mañana para valorar si puede jugar, tanto por él como por otro compañero", aseguraba Lopetegui en la rueda de prensa previa al Sevilla-Betis. No sólo Ocampos preocupa a Lopetegui de cara al derbi sevillano. Suso, que ha estado renqueante toda la semana, tampoco tiene segura su participación, por lo que dos ausencias de este calado mermarían notablemente el ataque sevillista para una reanudación de la temporada muy exigente.

No obstante, el técnico sevillista no descarata nada. Tendrá muchas opciones, desde jugar de inicio hasta usarlos unos minutos en el tramo final. También los cinco cambios le van a permitir más margen de maniobra. Lo que está claro es que no se desvelará el misterio hasta el mismo día de partido.

"En 24 horas puede cambiar mucho todo. Esperaremos ese tiempo prudencial y ya veremos si podemos contar con ellos para que jueguen de inicio o para que puedan estar al servicio del equipo a lo largo del partido", afirma el entrenador vasco.

Una cautela, tradicional en él, que se acentúa por el hecho de que el Sevilla tenga que volver a jugar el lunes, el jueves... cuatro partidos en diez días y que apenas haya tiempo para recuperar. Eso, sin duda, afectará a su decisión. "Nunca se ha hecho un trabajo muy bueno en esta rara pretemporada, si decidimos de están para jugar lo harán porque tengan todas las garantías", asegura.

"Lucas ha sido regular en nuestras alineaciones y nos ha dado muchas cosas durante la temporada, pero de lo hecho no vive nadie. Ahora hay que centrarse en lo que tenemos que hacer. Mañana es un partido precioso, exigente, con tres puntos importantes y ante un equipo que está en buena dinamica, que hay que hacerle frente desde el colectivo no con individualidades", reitera Lopetegui.