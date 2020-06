Castro echa de menos ahora a... Chicharito

El Sevilla sigue siendo noticia en México. Ya no está Chicharito Hernández en Nervión, el jugador más seguido desde tierras aztecas, ni tampoco el club hispalense va a invertir en los Tiburones Rojos de Veracruz, pero el mercado norteamericano sigue siendo prioritario para el club y, por ello, siguen pendientes de lo que ocurre. Sobre todo ahora que va a ser protagonista de la apertura de LaLiga, con un tramo final de campeonato en el que cualquier ayuda viene bien y en el que, como asegura en tierras mexicanas el presidente José Castro, el Chicharito habría sido un refuerzo en un campeonato que permitirá los cinco cambios.

"Toca empezar de nuevo una temporada atípica, con pocos días, sin partidos amistosos y el que hubiera estado 'Chicharito', sin duda hubiera sido fenomenal porque es un magnífico jugador y con mucho gol", aseguraba anoche Castro en medios mexicanos, donde pese a que reconoció que el delantero azteca no había alcanzado en los meses que estuvo en Sevilla el nivel que esperaban, su comportamiento fue ejemplar. "Por diferentes circunstancias, el tiempo que estuvo aquí no hizo todo lo que esperábamos de él, pero es parte del momento que los jugadores requieren para adaptarse. La realidad es que le llegó una buena oferta -de los Galaxy- y que aquí el tiempo que estuvo lo dio todo, fue un profesional extraordinario y estuvimos muy contentos todo el tiempo que estuvo aquí", afirmó.

Allí, el Sevilla ha sido noticia en los últimos meses por un intento de invertir en los Tiburones Rojos de Veracruz, una acción similar a la que ya tiene el Atlético con el San Luis. Hasta el secretario de finanzas del estado, José Luis Lima Franco, confirmó que lo habían estado tratando, pero por medio se cruzó esta crisis... "La realidad, no es el momento adecuado", asegura Castro, que por otro lado, sí confirma que uno de los objetivos en los que trabaja ahora mismo el club es en la internacionalización de su marca: "Llevamos seis u ocho meses estudiando la internacionalización del club y nos interesaba el futbol mexicano. Cuando tuvimos el ofrecimiento no era el momento y ocurrió la pandemia, que ha afectado al mundo del futbol. En un futuro, no muy lejano, podríamos ser parte de proyectos, tanto en México y otros países", asegura el presidente del Sevilla F.C.