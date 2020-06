Capi avisa: "Quedarse con el penalti es de mediocre, y cuidado que quedan 30 puntos"

Capi, exfutbolista del Betis, se ha mostrado muy autocrítico con la imagen ofrecida por el Betis en el derbi disputado anoche ante el Sevilla. "No tenemos argumentos para poder defender algo de partido porque no hay nada que defender. El Betis ha sido inferior al Sevilla, el Sevilla ha jugado un muy buen partido, la primera ocasión del Betis ha sido en el minuto 70 prácticamente con un remate de cabeza de Borja Iglesias y eso dice mucho de lo que ha hecho el Betis en el partido", explicó el excentrocampista en El Chiringuito.

No en vano, Capi advirtió que el Betis debe despertar para no complicarse en la clasificación en el tramo final de Liga: "El Betis debe mejorar, es un equipo hecho para meterse en Europa y mira la zona en la que está, hay mucha diferencia con los puestos de arriba y también con los de abajo pero ciudado, que quedan 10 partidos, son 30 puntos, y yo he vivido muchas situaciones de éstas, que estas en zona de nadie y los de abajo van subiendo puestos y el que baja es el que menos te lo esperas".

Por último, el de Camas no ha querido escudarse en el penalti pitado a Bartra para justificar la derrota ante el Sevilla. "Quedarte con que si es penalti o no es penalti es de mediocre, yo no me quedo con eso, el Sevilla es justo merecedor del triunfo, los felicito por su partido y el tema del penalti es otra cosa, esas acciones se dan mucho en muchas zonas del campo, muchas veces no se pitan pero el árbitro lo ha visto y lo ha pitado, pues penalti, pero no hay que quedarse con eso", finalizó.