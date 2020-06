La decisión de Rui Silva, objetivo del Betis, sobre su futuro

La contratación de un portero de garantías que compita con Joel será una de las prioridades del Betis en el mercado veraniego. La primera temporada en la elite de Dani Martín ha generado muchas dudas, por lo que en Heliópolis abogan por ceder al joven asturiano, internacional español sub 21, para que se foguee y regreso en la 21/22 con mayores garantías de pugnar por la titularidad.

Ocurre que, con las limitaciones económicas que impondrá la crisis del coronavirus, resulta complicado encontrar al meta perfecto, si bien ESTADIO Deportivo ya desveló que, en la 'short list' de la comisión deportiva, el portugués es el idioma dominante.

Así las cosas, José Sá (Olympiacos) y Rui Silva (Granada) son los que más gustan, hasta el punto de iniciarse hace tiempo el sondeo al de Maia, con el atractivo incluido de que termina contrato en 2021 y se resiste a renovar con los nazaríes. Hasta la fecha, los movimientos desde la Avenida de La Palmera se han quedado ahí, sin una negociación propiamente dicha con la entidad rojiblanca, que se vería en una encrucijada en caso de no lograr atar a su cancerbero antes de Navidades, pues podría negociar libremente su futuro y marcharse gratis dentro de dos veranos.

No parece que vaya a ser ése el camino que tomará Rui Silva, a quien agrada sobremanera el interés verdiblanco, pero que también se siente en deuda con el Granada, por lo que no descarta renovar, como también confesaba su agente. Una difícil decisión que no quiere el ex de Nacional de Madeira que le descentre, por lo que ha comunicado al todavía dueño de sus derechos que no responderá hasta que termine esta extraña temporada 19/20, que se ha reanudado con la idea de abrochar a mediados de julio.

Lo que sí tiene claro el portugués es que, pese al interés de varios de los grandes de la Primeira Liga (Oporto y Benfica, especialmente), su deseo es continuar su carrera en España, con el Betis por delante en su nómina de pretendientes. Y es que, pese a que su nombre ha estado igualmente sobre la mesa de Monchi, el único que ha dado pasos para seducir y convencer a Rui Silva ha sido el cuadro heliopolitano.

Ahora, sólo queda que esos buenos deseos se transformen en una negociación propiamente dicha con el Granada. Llegado el caso, pondría de su parte. Por ahora, aplaza su gran decisión a la espera de que el Betis mueva ficha.