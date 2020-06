Marc Crosas tiene claro lo que debe hacer Lainez: "¡Está en el Betis!"

"Con Lainez hay, desde que se marchó, un gran debate sobre si debe volver a México o quedarse en Europa. Muchos han opinado, pero, al final, quien tomó la decisión, seguramente apoyado por sus familiares, fue él hace un año y medio, cuando decidió dar el salto a España y fichar por el Betis. No lo hizo por cualquier equipo, sino por uno que está invirtiendo muchísimo en futbolistas e intentando dar un salto adelante como institución; no sólo con la remodelación de su estadio, sino también con aspiraciones mucho más altas de las que tenía hace unos años, peleando por lugares europeos", explicaba Marc Crosas, ex jugador de Barcelona, Olympique de Lyon, Tenerife o Celtic de Glasgow, en el programa 'En la mira' de TUDN.

"Desde su llegada, Diego fue importante y fue contando con minutos y partidos. Luego, fue perdiendo poco a poco ese papel, pero a veces nos olvidamos de que acaba de cumplir 20 años. Cuántos pagaríamos por estar en su situación. ¿Para qué regresar a México? Sí, es cierto que volvería y sería importante en cualquiera de los equipos de la Liga MX; al que llegara, sería indiscutiblemente titular y le podríamos dar el '10', incluso lo haríamos capitán con sólo 20 años. Podría jugar donde quisiera, pero ¡está en el Betis! No dimensionamos a veces la situación de cada futbolista", sentenciaba el otrora mediocentro, que cuenta con la doble nacionalidad española y mexicana, tras su prolífica carrera en el país norteamericano: Santos Laguna, Leones Negros, Cruz Azul y Tampico Madero.

"Tiene que mejorar, que progresar mucho. Y lo va a hacer en el lugar donde está, de la mano de Andrés Guardado, que también será muy importante en su carrera. Pero no hay que acelerar procesos ni tener prisa. De qué le serviría a Diego Lainez dar ahora dos, tres o cuatro pasos atrás y regresar a México. O, incluso, hacer caso a los que dicen que se vaya a un equipo menos importante de España, como el Leganés de Javier Aguirre. Quién le asegura, con lo que se juegan equipos como Leganés, Espanyol, Mallorca o Valladolid, que están metidos en la lucha por no descender, que iría a jugar. Yo no. Pienso que está muy bien donde está, en un equipo como el Betis al que le gusta tener el balón y ser ofensivo, donde va a madurar muchísimo", continuaba Crosas.

En este sentido, el de Sant Feliú de Guixols aclaraba: "No todo es bonito en la carrera de un futbolista, no siempre se puede ser titular. Soy un ejemplo de lo todo lo contrario, pero, al final, el gran beneficiado será él, y también la selección mexicana, porque tendremos a un futbolista más maduro de lo que ya es con 20 años, pues ha pasado situaciones difíciles. No nos vayamos tan lejos, pues, cuando debuta en el América, pasa un tiempo en el ostracismo. Y en la sub 20, totalmente desapercibido. Miguel Herrera no lo metía, pero acabó siendo titular en esa final ante Cruz Azul en el Apertura 2018".

Por todo lo anterior, Crosas se reafirma: "Poco a poco. Diego Lainez tiene 20 años y juega en un equipo de LaLiga, el Betis, que pagó cerca de 17 millones (de dólares) por él (unos 14 de euros, en realidad). Hizo una apuesta de mediano o quizás corto plazo, pero seguro que de futuro para ellos. Creo que tiene un porvenir muy prometedor allí".