Lopetegui, sobre el Levante, Munir, Rony Lopes, las rotaciones...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, ha atentido a los medios de comunicación este mediodía tras el segundo entrenamiento después de la victoria en el derbi y una horas antes de poner rumbo a Alicante, donde este lunes se enfrentarán al Levante.

Un Levante del que Lopetegui ya ha avisado de su peligro. "El Camilo Cano es su estadio ahora, nos va a poner las cosas muy complicadas, todos los partidos van a ser complicados pero nos centraremos en lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos enfocados en hacerlo bien. Sabemos que va a ser un partido complejo", advirtió el vasco.

Lopetegui fue cuestionado también por las sensaciones que le dejó el derbi a puerta cerrada. "Nosotros tratamos de enfocarnos en el juego. El contexto sí es verdad que cambia por eso hablamos de la importancia de la mentalidad. Yo creo que la palabra clave es la adaptación".

Con respecto a esta 'nueva normalidad' con las gradas vacías, el preparador nervionense comentó: "Sólo llevamos una jornada en estas circunstancias, cada partido es complicadísimo para todos los equipos. En la Primera división española cada partido es un mundo".

El técnico sevillista también trató otras cuestiones:

Buenos minutos de Munir en el derbi: "Ha trabajado bien y consideramos que era oportuno que entrara. Tiene toda la confianza nuestra. Hizo un partido bueno y trabajó mucho para el equipo. Aportó cosas importantes y ojalá siga así".

Rony Lopes no jugó pero está trabajando bien: "Ha venido bien, como el resto de los compañeros. Estamos contentos con él, seguro que va a tener oportunidades. No jugó el partido ante el Betis, igual que otros compañeros. Tampoco jugó Nolito, ni Sergi Gómez... Rony está dentro de nuestros pensamientos. El formato de estos once partidos nos va a hacer que tengamos a todos presentes".

El mejor de los suyos en el derbi: "No me quedaría con ningún jugador. Me quedo con el trabajo del grupo, un trabajo solidario. La grada de animación era los compañeros que estaban en la grada y eso habla mucho de la unión que tenemos".

Empujón moral de ganar el derbi: "Ganar el derbi es importante, te supone una carga de moral importante. Nos sirve para saber que hemos trabajado bien, que los jugadores han hecho un esfuerzo en estos tres meses".