Un viejo conocido de Fekir decidirá sobre Hamari Traoré, Maouassa, Bouanga...

Es un auténtico cazador de talentos, como ha demostrado en sus seis años al frente de los 'scouts' del Olympique de Lyon. Llegó al club en 2014, un año después de que Nabil Fekir promocionase al primer equipo, y, desde entonces, a falta de títulos y éxitos en Gerland y luego en Les Lumières (Parc OL o Groupama Stadium para los puristas), se ha caracterizado por generar enormes beneficios gracias a la venta de jugadores que ayudó a detectar en otros clubes menores. Se trata de Florian Maurice (46), antiguo delantero francés que pasó por el propio Lyon, el equipo de su tierra, además de por PSG, Marsella o Celta de Vigo (01/02), antes de regresar una vez retirado para comentar partidos en la TV oficial lionesa y, luego, dar el salto a los despachos.

Quienes le han seguido, alabado y pretendido en la Ligue 1 le atribuyen casi todos los méritos en la captación de Mendy (fichado por 5 millones de euros al Le Havre y vendido al Real Madrid por 48), Ndombélé (cedido primero por dos kilos y adquirido por otros 8 del Amiensm para marcharse por 60 al Tottenham) o Lucas Tousart (de 2,6 al Valenciennes a los 25 que desembolsó el verano pasado el Hertha de Berlín). Además, como gran amante de los escalafones de los que salió, recomendó el salto de otros que han terminado costando un pastón, como Tolisso (41,5 de plusvalía).

El nombre de Maurice sonaba para las secretarías técnicas de clubes poderosos de España, Inglaterra o Italia, pero él ambicionaba llevar un proyecto propio, desde arriba y desde el principio, por lo que, contra todo pronóstico, ha aceptado la oferta del Rennes para ser el director deportivo de la campaña de la Champions. Todo un reto para el otrora atacante, un viejo conocido de Fekir. No es éste el único cruce con Sevilla que tiene o tendrá el de Sainte-Foy-lès-Lyon. Y es que, como máximo responsable de la planificación rojinegra, tendrá que decidir sobre varios futbolistas que están o han estado en la órbita de los clubes hispalenses.

Es el caso del extremo Bouanga, pretendido desde Heliópolis hasta comprobar que su precio se disparaba. El Stade Rennais ofertó 12 kilos por el que ha sido reconocido por casi un 70% de los aficionados del Saint-Étienne como mejor jugador de la temporada 19/20. 'Les Verts' piden no menos de 15 por el atacante, que el Betis dejó en barbecho hasta comprobar cómo evoluciona la subasta. Además, los laterales de la escuadra bretona acumulan pretendientes. Entre los del prometedor zurdo Faitout Maouassa estaban verdiblancos y blanquirrojos, atentos a un próximo final de contrato (2021) del franco-congoleño de 21 años, a quien Maurice tiene la difícil tarea de renovar.

Como a Hamari Traoré, el diestro, de 28 años pero idéntica situación contractual. Por éste, que no ha aceptado la propuesta de Rennes y sueña con emigrar al PSG, esperaban recaudar en Roazhon Park entre cinco o seis kilos. A ver si este mago de las plusvalías cambia el destino escrito para el maliense, por quien preguntó el Sevilla y negociaron en La Palmera, de momento sin resultados, pues era el recambio de Emerson, no su competencia. Lo mismo ahora el nuevo director deportivo rojinegro es capaz de multiplicar las ganancias. No sería la primera vez.