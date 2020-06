'Novias' alemanas para Sergio Rico, que podría ser clave

El futuro de Sergio Rico se encuentra en el aire a día de hoy, aunque poco a poco se van conociendo movimientos que pueden ser claves en su futuro y también en el de la portería del Sevilla, posición que ahora mismo no se encuentra entre las prioridades de Monchi. ESTADIO ya desveló un primer paso importante, con el cambio de agente a primeros de este mes, dejando a René Ramos para firmar por la agencia de sangre sevillana You First Sports.

Sergio Rico, que lleva más de un mes en Sevilla tras suspenderse la Ligue 1, sabe que el PSG no ejercerá la opción de compra pactada en su cesión, por lo que, de momento, vuelve a Nervión, donde no se descarta ningún vía, incluso la de quedárselo como suplente de Vaclik si no se halla una opción interesante en el mercado que cuadre en el presupuesto. Se da por hecho que Bono, cedido, no seguirá. No en vano, aunque de momento mira hacias otras demarcaciones, la portería es uno de los deberes que Monchi se plantea de cara al mercado.

Lo cierto es que a Sergio Rico no le van a faltar 'novias', pues mantiene un buen cartel tras sus cesiones en Fulham y PSG y todo apunta que se le abre la posibilidad de probar en otra de las ligas potentes de Europa, la Bundesliga.

De hecho, en estos últimos días desde Alemania se apunta el interés de dos equipos por el meta de Montequinto, el Schalke 04 y el Friburgo. En relación al primero no pasa, port ahora, de un rumor, mientras que en el caso del Friburgo se habla incluso de cifras, tasando una posible operación en unos tres millones de euros.

Lo más interesante de este interés apuntado en medios teutones es que Monchi tiene en su agenda apuntado el nombre del portero titular del Friburgo, Alexander Schwolow, por lo que, en el caso de que se avanzara en este asunto con Sergio Rico, se podría dar el caso de que abaratara el precio de uno de los porteros más en forma de la Bundesliga siempre y cuando Monchi fuera de verdad a por él.

En cualquier caso, hay más incógnitas que certezas en el futuro de Sergio Rico, que acaba contrato en 2021, entre otras cosas, porque primero tendrá que ser el Sevilla el que se pronuncie al respecto. Lopetegui ya advirtió el verano pasado que le gusta.