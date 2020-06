Lopetegui defiende el "gran trabajo" de Rubi en el Betis

Horas después de la destitución, Rubi recibió una muestra de respeto y admiración por parte de Julen Lopetegui que aseguró que agradecerá en un momento difícil para él. Como era de esperar, al técnico sevillista se le preguntó en rueda de prensa por el despido del catalán en el Betis, a lo que respondió con halagos para el que fuera su rival hace escasas fechas en el derbi hispalense.

En ese sentido, Lopetegui defendió la capacidad y el trabajo realizado por Rubi en esta campaña más allá de que los resultados no hayan acompañado: "Tengo el máximo respeto por los clubes, que toman, obviamente, las decisiones que consideran más oportunas para sus interesantes. Yo, personalmente, creo que Rubi es un magnífico entrenador que ha hecho un gran trabajo".

"En el fútbol a veces se dan este tipo de circunstancias. Tengo en muy buena consideración a Rubi y le deseo lo mejor", añadió el entrenador sevillista, al que se le preguntó de nuevo sobre Rubi, si bien ya no quiso profundizar más en el tema.

"No voy a valorar otro club ni sus decisiones. No estoy en el día a día del Betis. Transmito mi respeto por el club y por Rubi. No voy a ser yo el que analice las circunstancias", concluyó sobre este asunto el míster nervionense.