El posible once del Sevilla ante el Villarreal

Lopetegui se verá obligado a realizar varios cambios en su once tipo ante el Villarreal. LaLiga

Apenas 62 horas, diez menos del teórico límite marcado por LaLiga entre partidos, tendrá el Sevilla FC para igualar este lunes ante el Villarreal -a las 19:30 horas en el Estadio de La Cerámica- el esfuerzo realizado en el valioso empate sin goles ante el Barcelona. Lopetegui no ha escondido su malestar por este hecho, que le obligará en principio a dosificar las fuerzas en su tropa, que acumula tres batallas por la Champions con casi los mismos soldados y aún le quedan otras ocho.

El técnico nervionense ya aseguró este domingo en rueda de prensa que el conjunto amarillo -que ha firmado pleno en las tres jornadas disputadas tras el parón- les va a exigir tanto o más que el conjunto culé, razón de más para estudiar las opciones que tiene para refrescar un once tipo en el que hay ocho futbolistas que han sido titulares en las tres citas: Vaclik, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Joan Jordán, Ocampos, Munir y De Jong.

"Al final vamos a esperar, como os digo siempre. Aquí cada hora es importante e imagínate en un escenario en el que jugamos en menos de 72 horas. Excepto dos jugadores, el resto han participado entre los tres partidos y vamos a necesitar a todos. Ahora tenemos un jugador menos, Nolito. Tenemos una plantilla que no es excesivamente larga en este escenario en el que nos encontramos. Todos tienen que estar preparados para formar parte de un partido tremendamente exigente, ante un rival que está muy bien, que ha arrancado ganando los tres partidos y que tiene muy buen equipo", aseguró Lopetegui, especialmente pendiente de Ocampos y Fernando.

"Hasta mañana no vamos a tener claro el once, por diferentes motivos. Pero lógicamente es cierto que vamos a jugar en menos de 72 horas. Ahora hay unas sensaciones, mañana puede haber otras... veremos un poquito y tomaremos las decisiones, no sólo con Fernando y Ocampos, sino con otros compañeros. Vamos a esperar un poquito porque va a ser una constante. Acumular tantos partidos en pocos días hará que tengamos que estar muy cerca de cada hora para decidir al final qué es lo que más se ajusta a lo que queremos en cada partido", agregó, en este sentido, posponiendo hasta hoy su decisión final y llevándose a Castellón a 24 jugadores, los 21 que tiene del primer equipo y tres futbolistas del Sevilla Atlético.

Con todas estas condicionantes sobre la mesa, cabe esperar que Lopetegui haga al menos un cambio por línea a excepción de la portería, donde Vaclik jugará mientras esté disponible. Navas, el jugador de campo que más minutos suma en esta Liga, sólo tiene una opción de rotar: que Koundé caiga al lateral. Es decir, además de la opción de que Escudero releve a Reguilón como ante el Levante; el que más opciones tiene de entrar es Sergi Gómez, bien por el palaciego o por alguno de los dos centrales.

En la línea de medios, si Fernando está bien, no es descartable que el Sevilla salga de inicio en Villarreal como acabó contra el Barcelona, con la muralla que forman el brasileño y Gudelj, su sustituto natural pero totalmente compatible, y Banega, dando así algo de oxígeno a Joan Jordán y a Óliver Torres. Si no hay doble pivote, Franco Vázquez, el quinto cambio el pasado viernes, será el que rivalice con el catalán y el extremeño por un sitio como volante junto al '10' y a un '5'. El 'Mudo' y Navas, por cierto, son los dos apercibidos que tienen los blanquirrojos.

Por último, en ataque se espera que En-Nesyri salga de inicio después de tres partidos saliendo desde el banquillo y casi sin oler el balón. Al parón se marchó con la nada despreciable cifra de cuatro goles en sus nueve primeros partidos en el Sevilla y todo apunta a que relevará a De Jong. La duda es Suso, algo renqueante aún de esas molestias musculares que no sanó bien para llegar al derbi. Si el gaditano está mejor, entrará por el sobrecargado Ocampos o por un Munir que ha pasado de no jugar desde enero a ser indiscutible.