Dardo envenenado de Haro a Serra Ferrer

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa fue sobre los posibles movimientos accionariales que se podrían estar produciendo debido a la situación deportiva del club, señalando Haro que ha echado de menos que algunos accionistas se hayan dirigido a él para preguntarle como está la situación o transmitirle su preocupación.

"Nadie se ha puesto en contacto conmigo, se echa en falta que accionistas mayoritarios te llamen. Estamos viendo declaraciones posicionándose para una futura opción para gestionar el Betis. Es lícito. Yo no tengo ningún apego al cargo más allá d ela responsabilidad y el honor de ser presidente y ayudar. Si hay un grupo mayoritario en la Junta General pues yo me voy a casa y apoyaré a quien demuestre que es lo mejor para el Real Betis Balompié", comentó el presidente".

En este sentido, comentó que no le ha gustado que sea precisamente ahora cuando surgen esta voces: "Utilizando el arte de la guerra, parece que cuando el enemigo está desordenado, entonces ataca. No me ha gustado y no estamos tan desordenados". Además, recordó que nadie quería ser presidente cuando llegaron y que fueron generosos al no acumular más acciones: "Cuando dimos el paso de atomizar el club, fuimos generosos. Entramos en el tramo caro y pudimos comprar más. Preferimos la atomización, que hubiera una masa accionarial crítica para que pudieran presentar un programa. Echo en falta esa llamada de 'Oye, ¿cómo está todo?' '¿Qué hay?, ¿qué no hay?'. No he tenido esa llamada".

Cuestionado sobre la posibilidad de que Serra ferrer encabezara una candidatura, Haro fue rotundo y le lanzó un dardo al balear: "Hace tiempo que no hablo con él y no se si encabezará una candidatura le recuerdo que el cargo de presidente del Real Betis Balompié no es remunerado. No sé si será otro el presidente. Creo que el futuro del Betis no pasa por estas personas".