La reconstrucción del Betis, en torno a Fekir

Alexis señalaba ayer en su presentación que había encontrado predisposición en todos los jugadores para sacar al Betis de la situación en que se encuentra, empezando por ganar mañana al Espanyol. Y que la plantilla ha asumido su parte de culpa de la crisis, como lo han hecho el resto de estamentos de la entidad, cada uno a su nivel. A partir de ahí toca recuperar a un equipo que él conoce a la perfección pues lleva años trabajando en él desde la secretaría técnica. Y sabe perfectamente lo que puede dar cada jugador, sus pros y sus contras y el papel que va a desempeñar en este corto esprint final que les espera.

En este sentido, el ahora técnico verdiblanco se ha marcado como reto recuperar al mejor Loren, el jugador que encabezó la tabla de máximos goleadores en el arranque de temporada y que, entre los minutos que no ha jugado y los pocos balones que le han llegado cuando sí lo ha hecho, se ha estancado en su cifra de goles.

No obstante, pese a que, por ahora, los goles los pone el marbellí y Joaquín asume el liderazgo del grupo, el canario tiene claro que la 'reconstrucción' del equipo tiene que hacerse en torno a la gran estrella: Nabil Fekir.

El mediaputa galo ha sido el jugador más regular de la presente temporada. Y eso que tuvo un periodo de adaptacion y que ha visto demasiadas tarjetas a lo largo de este curso, lo que le han impedido llegar aún más alto. Sus números así lo señalan. Con siete goles, cuatro asistencias y siete penaltis provocados ha sido el jugador más desequilibrante del equipo verdiblanco. Ante el Athletic, en el último partido de Rubi, se bastó para crear casi todo el peligro del Betis: marcó un 'gol fantasma', provocó un penalti que no pitaron, el que sí lo hizo Pizarro Gómez y que lanzó Canales, mandó una falta a la escuadra que sacó Unai Simón...

Es un futbolista al que siempre tienen que parar a base de faltas. Según @LaLigaenDirecto, con los siete penaltis provocados -más los que no le han pitado- es el jugador al que más penas máximas le han hecho en todo el campeonato, los que le siguen no llevan más de tres. Lejos parecen aquellos tiempos en los que al Betis no le pitaban ni un penalti en meses e, incluso, años.

Aprovechar estas cualidades y sumarle todo lo bueno que los Loren, Borja, Canales, Lainez... es el primer reto al que se enfrenta Alexis y que mañana empezará a desvelar.