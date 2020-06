El posible once del Sevilla FC ante el Valladolid.

Las rotaciones de Lopetegui no dieron el resultado esperado en Villarreal. En el descanso, y con 2-1 en contra, el técnico vasco retiró del campo a tres de las seis novedades introducidas en su once (Sergi Gómez, Rony Lopes y Suso) para dar entrada a tres fijos en sus alineaciones en esta Liga post-parón (Navas, Ocampos y Munir). Y con ellos sobre el campo, la imagen fue otra muy distinta, rescatando un punto que pudieron ser tres de haber gozado de mayor acierto ante el arco rival.

Pero el fútbol no para y este viernes llega al Sánchez-Pizjuán un Valladolid que no puede confiarse aún y necesita sumar para afianzar su permanencia. Después de tres empates seguidos, la victoria también es vital para el Sevilla FC en su lucha por la Champions, y Lopetegui, que pasa de hacer cuentas en pos de ese objetivo, podría volver a su once de gala, el mismo, o muy similar, al que puso en liza en los dos anteriores compromisos en casa ante Betis y Barcelona, con el recuerdo de la polémica entre Diego Carlos y Messi.

Así, con Vaclik fijo bajo palos, Navas recuperará la titularidad en el lateral diestro y Reguilón volverá a priori en la izquierda, con Diego Carlos y Koundé como pareja de cnetrales.

Por delante, Fernando es clave, aunque lo ha jugado casi todo y podría aparecer Gudelj para darle descanso como pivote defensivo, escoltado por Joan Jordán y Banega, con más papeletas que Óliver Torres, titular en el derbi y ante el Barça, dada sus últimas buenas actuaciones.

Por último, en ataque todo apunta a que volverá la tripleta que más y mejor rendimiento viene ofreciendo, con Ocampos, Munir y De Jong, con lo que saldrían del once Suso, Rony Lopes y En-Nesyri, que no se ganaron en Villarreal su continuidad en el equipo inicial.