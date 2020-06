Canales: "Nos hacen dos goles en dos disparos, hay que reflexionar".

Dio la cara hasta el final sobre el césped y también a la conclusión del partido ante las cámaras. Para Canales, la falta de acierto del Betis al comienzo impidió ver un partido diferente, en el que los verdiblancos sucumbieron por su endeblez defensiva.

"En los primeros 25 minutos hemos sido muy superiores. Hemos tenido ocasiones, no las hemos materializado y defensivamente no hemos sido lo agresivos que fuimos el otro día. Nos han hecho dos goles en sus dos primeros tiros. Hay que reflexionar. Es difícil estar arriba y que nos metan goles así. Hay que intentar cambiar esto", comentaba el cántabro, de los mejores de su equipo en La Nucía, quien reconocía que el 1-0 fue un mazazo del que el Betis no logró levantarse.

"Si quieres estar arriba tienes que ser mentalmente fuerte, que un gol no nos cambie la idea del partido porque los partidos son muy lagos. Eso nos ha costado este año estar más arriba y hay que mirarlo para el año que viene", explicó.

Ahora, no queda otra que dar la cara en lo que resta de Liga a ello se aferra Canales, que admite el fracaso: "La idea era esta arriba y entrar en Europa, no me voy a esconder. Este equipo tiene que luchar por eso sí o sí, esta hecho para eso y no tenemos que tener miedo de decirlo. Ahora hay que intentar quedar lo más arriba posible por nosotros y por la afición y no o bajar los brazos".