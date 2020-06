El Betis mira a Francia: un nombre nuevo y otro conocido

Va para una decada seguida 'pescando' en el mercado francés, históricamente fértil por no haberse disparado (dejando a un lado al PSG y antes al Mónaco) los sueldos como en las otras grandes Ligas y por ser una parada lógica para futbolistas de las antiguas colonias africanas que empiezan a destacar. De allí han llegado jugadores con diferente rendimiento y suerte, el último de ellos Fekir, y de allí vuelven a sonar muchos para el próximo verano, la mayoría prohibitivos: Bouanga, Hamari Traoré, Bouna Sarr, Maouassa...

Esta semana, el Betis vuelve a estar pendiente de la Ligue 1 por dos nombres, el primero de ellos conocido, aunque el segundo no se había relacionado hasta la fecha con los heliopolitanos. De esta forma, Bertrand Traoré (24) es un atacante rápido y potente que puede actuar tanto como referencia como acostado en una banda. El burkinés, amigo de Fekir, llegó a Lyon hace tres años a cambio de 10 millones de euros, pero cree que ha llegado el momento de dar el salto a LaLiga. Los verdiblancos sondearon su incorporación y recibieron el beneplácito del ex de Ajax y Chelsea, pero la ausencia de más movimientos le hace dudar.

No es el Betis el único equipo que se ha interesado por Traoré, con contrato hasta 2022 con el OL y sin oferta ni intención de renovar. De esta forma, el Bayer Leverkusen le propone estrenarse en la Bundesliga, mientras que no le faltan opciones para volver a la Premier League, donde dejó una buena impronta. Tras preguntar por sus servicios el pujante Newcastle, ahora ha sido el Crystal Palace quien ha dado el paso. Además, con una opción que gusta también a los lioneses.

Y es que los londinenses podrían ofrecer un trueque por Mamadou Sakho, que no cuenta para Roy Hodgson, manager de los 'Eagles'. El central y lateral zurdo parisino tiene una tasación idéntica (9,5 millones de euros) en las webs especializadas, aunque también seis años más que Bertrand Traoré (30). Con todo, en un mercado tan condicionado por la crisis del coronavirus como el que se avecina, los intercambios estarán a la orden del día.

Aparte del delantero, estos días se ha relacionado con el Betis a un jugador inédito hasta la fecha en las quinielas. Se trata de Alexandre Phliponeau, un joven pivote de 20 años que descolla en la cantera del Marsella, con el que tiene un contrato hasta 2022 que no tiene previsto renovar. Internacional sub 19 con Francia, es un medio de cierre poderoso y talentoso que puede actuar perfectamente como y interior, destacando por su primer toque, su disparo, su clarividencia y su carácter, por lo que ha llamado la atención no ya de varios clubes de la Ligue 2, que ven en él un refuerzo perfecto para alcanzar la elite (cedido o traspasado), sino también de Alemania (Mainz y Leipzig) y España.

Aquí, una escuadra que controla perfectamente el mercado galo, trazando acuerdos de colaboración incluso con clubes de allí, le ha echado el ojo. El Alavés ve en Phliponeau un buen complemento para su parcela ancha, donde militan ahora dos béticos (Camarasa e Ismael, este último hasta el 30 de junio de 2021). El joven marsellés habría pedido al OM no participar en el próximo 'stage' de pretemporada para facilitar su salida, con el Betis muy pendiente de sus evoluciones.