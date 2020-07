El agente de Corchia, sin sitio en el Sevilla FC, arroja luz sobre su futuro

Dentro de la legión de cedidos que tiene el Sevilla FC repartidos por todo el mundo, hay casos de todo tipo. Algunos han prorrogado sus préstamos más allá del 30 de junio dada la excepcional situación generada por el coronavirus, como es el caso de Sergio Rico en el PSG y Simon Kjaer en el Milan, que decidirá a final de curso si ejerce la opción de compra pactada por el danés.

Diferente es el caso de Sébastien Corchia. Aunque el Espanyol sigue peleando por la permanencia en LaLiga, el lateral francés no cuenta con ficha en el conjunto perico, que le retiró el dorsal por una baja de larga duración, y ya ha dada por finalizada su cesión.

El Espanyol anunciaba esta misma semana el adiós de un jugador que sólo ha podido disputar siete partidos de blanquiazul, pese a los cual ha agradecido su "esfuerzo y dedicación" y le ha deseado "suerte en su futuro profesional". Y es que, como le sucediera la pasada campaña en el Benfica, Corchia ha vuelto a atravesar un calvario de lesiones que apenas le han permitido estar disponible.

Con contrato en vigor en el Sevilla FC hasta 2021, su futuro pasa ahora por una nueva cesión o una desvinculación, asegurando al respecto su agente, Mikkel Beck, que el defensor galo "siempre soñó con jugar en Italia", por lo que no descarta dar ese paso a sus 29 años. "Hubo contactos en el pasado, pero nunca ha llegado el momento adecuado. La Serie A es sin duda un posible destino para Corchia para la próxima temporada", ha confesado en 'Sportmediaset.it'.

No obstante, es en Francia donde más cartel tiene el ex del Lille, por el que el Sevilla FC pagó 5 millones de euros en 2017 con Óscar Arias al frente de la dirección deportiva. Marsella, Rennes, Estrasburgo y Lens, del que se dijo hace unos meses que estaba cerca de su fichaje, algo que desmintió el propio Corchia, son algunos de los clubes con los que se le ha relacionado, aunque su agente no ha querido confirmarlos. "Es posible tambié que juegue en la Ligue 1, ha habido contactos con diferentes clubes. Pero también miramos con interés Italia", zanjó.