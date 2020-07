Celta 1-1 Real Betis: Un premio demasiado corto

El Betis frenó su sangría con un partido serio, que estuvo a punto de escaparse por un error infantil de Joel Robles, que luego se vio comprometido por un claro penalti no pitado sobre Guardado y que, incluso, estuvo en el aire en la revisión del empate de Feddal. Habría sido una injusticia. Un equipo verdiblanco implicado y dominador se había hecho acreedor, como mínimo, de ese punto que corta la mala racha ante un rival directo en la lucha por la zona baja y que aleja aún más el peligro del descenso.

Alexis estaba obligado a cambiar. Tras encajar seis goles en los dos últimos partidos regresaba a la defensa de cuatro y mandaba al banquillo al único central que había sido titular con él a lo largo de estos diez últimos días: Bartra. No fue la única novedad de un Betis que cambió gran parte del once titular con respecto al que sacó ante el Villarreal, con Juanmi como gran novedad. Su mision: intentar hacer olvidar la importante ausencia de Fekir.

El Betis arrancaba con ganas de mejorar su imagen, presionando la salida de balón del Celta y así llegaba su primera oportunidad con un lanzamiento de falta al borde del área. Canales, que trató de imitar el gol de Aspas al Barça con mucho menos ángulo, lanzaba muy desviado.

El Celta contestaba con tres llegadas consecutivas, en una de las cuales los celtiñas pidieron penalti de Mandi. No hubo nada, el argelino no tocó a Rafinha, pero arriesgó mucho y bien podía haber acabado esa jugada con un resultado muy negativo para los intereses béticos.

A Nolito, que curiosamente estuvo hace poco más de veinte días en el derbi -aunque no jugó- y se cruzaba con el Betis en un lapso muy corto de tiempo, se le veía muy motivado y los ataques gallegos llegaban casi siempre por su banda.

Tras cinco minutos de monólogo gallego, el Betis trataba de recuperar el equilibrio y el partido pasaba a ser un duelo en el centro del campo donde mandaba la mayor necesidad del equipo local. Y ahí, el omnipresente Nolito aparecía para iniciar una jugada (19') que acabó en pase atrás y un disparo de Fran Beltrán muy peligroso, que por fortuna para los de Alexis se le fue muy alto.

Si su compañero falló, el sanluqueño no lo hizo. El ex del Sevilla aprovechó un doble error garrafal de Joel Robles para adelantar a su equipo. El meta bético colocó mal la barrera y le dejó todo el primer palo libre a Nolito para que disparara por ahí. Y, luego, llegó tarde a cubrir ese palo. El resultado fue nefasto para su equipo, que volvía a verse a remolque en el marcador, como ha ocurrido tantas veces en la presente temporada.

El Betis trataba de responder a balón parado. Dos minutos después, Guido Rodríguez, tras el saque de una falta, lograba conectar un remate de cabeza que el portero atrapaba con mucha dificultad y casi se le cuela el balón entre las piernas.

No era sólo un aviso. El equipo verdiblanco tomaba las riendas del encuentro ante un Celta que se replegaba tras el gol y esperaba atrás a su rival, sin sufrir en demasía. Los béticos tenían el balón, pero como ha ocurrido en otros choques, no sabían qué hacer con él y no sabían cómo llegar con ventaja a las inmediaciones del área celeste.

No obstante, la presión, poco a poco, tenía frutos. El Celta reculaba cada vez más y el Betis empezaba a tener la pelota donde quería. Y, lógicamente, empezaron a llegar las ocasiones: Guido Rodríguez, de lo mejorcito del Betis en esta primera parte, lanzaba alto desde fuera del área (42'); Murillo cortaba (44') en última instancia un pase de Loren que dejaba a Juanmi solo; Canales estrellaba (45+2') un balón contra la defensa... Esperanza para la segunda mitad. Así vivimos el minuto a minuto

El dominio bético tuvo continuidad en el arranque con una jugada (47') por la banda de Emerson, la más activa en el ataque verdiblanco, que acabó en centro y sólo el error de Loren, que despistó a Juanmi, impidió el empate. El ex de la Real no se esperaba esa pelota cuando estaba completamente solo.

Pese a que el Betis no concretaba, Óscar García Junyent no quería arriesgar y, con un cambio, trató de recuperar el mando del choque. Brais suplía a Smolov, ampliaba el número de efectivos en el mediocampo gallego y permitía a Iago Aspas, casi desaparecido hasta ese momento, centrar su posición. A la postre, no le sirvió de nada.

Alexis respondía rápidamente dando entrada a Joaquín y a Tello, que, unidos a Pedraza, fortalecían las bandas, especialmente un carril zurdo por donde el Betis no había aparecido.

En la siguiente jugada, Emerson caía derribado en el interior del área. Era penalti, pero González Fuertes interpretaba que, antes, el brasileño había hecho falta al defensa gallego.

A estas alturas el partido tenía un solo color, el verde. El Betis acaparaba el balón y buscaba de forma insistente alcanzar el área de Rubén Blanco, aunque su rival, por ahora, estaba evitando que los de Alexis llegaran con claridad.

Tanta insistencia tuvo su premio. Un centro de Emerson que sacó la defensa lo recogió Guardado y, cuando iba a disparar, Rafinha se lo impidió con un plantillazo. Penalti bastante claro que González Fuertes no concedió tras verlo en el VAR. Otra vez salía el Betis perjudicado...

Y, por si fuera poco, cinco minutos después, Canales veía una cartulina amarilla que le impedirá jugar la próxima jornada ante Osasuna. Volverá Fekir, pero Alexis no podrá contar de nuevo con su ataque titular.

La desesperación empezaba a hacerse patente en las filas béticas antes de que Feddal llegara al rescate. Fue en una jugada aislada, tras un despiste defensivo, un centro de Canales, un intento de remate de Loren, que arrastró al defensa, y que dejó solo al marroquí. Éste controló y, solo ante Rubén, no perdonó. El marcador, al fin, hacia justicia.

No se conformaría el Betis, que quería el triunfo a toda costa. Y al que sus entradas por banda estaban dando mucho. Guido Rodríguez volvía a aparecer en la frontal del área (86') para disparar desviado. Alexis aún intentaría meter más presión dando entrada a Borja Iglesias para jugar los últimos siete minutos. Pero el fuelle verdiblanco estaba al límite, el Celta frenó la ofensiva y los minutos pasaron sin que ocurriera nada interesante.

Ficha técnica:

Celta: Rubén Blanco, Kevin (Hugo Mallo 62'), Murillo, Araujo, Olaza, Okay, Beltrán (Fernández 76'), Rafinha, Nolito (Bradaric 76'), Aspas (Mina76') y Smolov (Brais 54').

Real Betis: Joel, Emerson, Mandi, Feddal, Álex Moreno (Pedraza 54'), Guido, Guardado, Aleñá (Joaquín 57'), Canales, Juanmi (Tello 57') y Loren (Borja Iglesias 91'). Joel, Emerson, Mandi, Feddal, Álex Moreno (Pedraza 54'), Guido, Guardado, Aleñá (Joaquín 57'), Canales, Juanmi (Tello 57') y Loren (Borja Iglesias 91'). Goles: 1-0 (22') Nolito; 1-1 (78') Feddal.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano). Amonestó a Alex Moreno, Mandi, Kevin Vázquez, Aspas, Tello, Canales, Araujo, Okay, Bradaric y al técnico bético, Alexis.

Incidencias: Partido de la 34 jornada disputado en Balaídos.