Mendilibar amenaza con "marcar antes"

José Luis Mendilibar viaja a Sevilla ilusionado con un triunfo que finiquite la lucha por la permanencia del Eibar y considera clave mañana marcar antes que el conjunto andaluz para tener opciones.

"A estas alturas, después de jugar tantos partidos en tan poco tiempo y con el calor, meter un gol antes que el rival te supone por lo menos no tener que poner un ritmo más alto del que has estado imponiendo hasta ese momento para intentar ser superior al rival, te da tranquilidad y comodidad, lo que ahora es muy importante", declaró el técnico vizcaíno, quien aseguró que confeccionará su once inicial pensando únicamente en este encuentro y no en el siguiente ante el Leganés, que está evidentemente marcado en el calendario armero como clave para garantizar un año más la continuidad en Primera división.

No espera ninguna facilidad ante un Sevilla que se juega la Champions y del que destacó que es un "equipo fuerte, competitivo, que no tiene una plantilla muy larga pero sí muy competitiva, en la que han jugado hasta cinco partidos determinados jugadores como titulares, pero tienen donde escudarse para poder ir recuperando gente".

Anunció rotaciones para éste y sucesivos encuentros porque no tienen "ni tres días hasta el siguiente partido, ni siquiera 72 horas", por lo que va "a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, rotar bastante gente y habrá unos cinco o seis cambios con respecto al partido Osasuna".

Precisamente este aspecto es fundamental para el entrenador del Eibar, que considera su gran logro tras la reanudación de la liga los periodos que van entre uno y otro partido oficial que dedica, dijo, "a recuperar a la plantilla, no a preparar el siguiente partido". "Y creo que lo estamos haciendo medianamente bien en casi todos los sentidos", concluyó.