Nolito: "Es penalti (...) y Joel falla"

Nolito tenía la oportunidad de ganar al Betis por segunda vez en poco más de veinte días y casi lo logra. Un gol suyo adelantó al Celta y sólo el gol final de Feddal evitó que los puntos se quedaran en Vigo. El sanluqueño, como siempre, se mostraba claro y dejaba en mal lugar al árbitro González Fuertes y al meta Joel Robles.

"Creo que, en mi gol, la barrera estaba mal colocada. Me ha dado un metro e intentado ponerla ahí. Y el no ha llegado. Es una pena que se haya escapado la victoria, pero al menos ha servido para conseguir un punto", indicaba el ex del Sevilla FC, que también opinó sobre las dos jugadas polémicas. "Primero me hacen falta a mí, pero yo creo que es penalti", indica Nolito, a quien sus compañeros le dijeron, sobre el gol de Feddal, que Loren "había bloqueado" a Murillo y que "está en fuera de juego". "Somos humanos y nos equivocamos", significó el gaditano.