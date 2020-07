El dardo 'viral' de Alves al Madrid de Ramos, que sólo falla ante el Sevilla

exfutbolistas del Sevilla FC son noticia este lunes. Lo son por la interminable guerra de celos entre Real Madrid y Barcelona a cuenta de descubrir a quién ayudan más los árbitros, motivo por el que Dani Alves ha vuelto a tirar de ironía para incendiar las redes sociales después de que los merengues se hagan fuertes como líderes de LaLiga gracias a los polémicos goles de penalti de un enrachado Sergio Ramos, que no falla uno Dos célebresson noticia este lunes. Lo son por la interminablea cuenta de descubrir, motivo por el queha vuelto a tirar de ironía paradespués de que los merengues se hagan fuertes como líderes de LaLiga gracias a los polémicos goles de penalti de un, que no falla uno desde hace dos años en Nervión

9 de mayo de 2018, en una noche aciaga para el capitán de la selección española. Además de su habitual recibimiento cada vez que vuelve a la que fue su casa -está ya acostumbrado a escuchar cánticos ofensivos, pitos y burlas de todo tipo-, se anotó un tanto en su propia portería y falló un penalti antes de anotar otro en el 95', sin opciones para el título liguero. En concreto, desde el, en unapara el capitán de la selección española. Además de su habitual recibimiento cada vez que vuelve a la que fue su casa -está ya acostumbrado a escuchar, pitos y burlas de todo tipo-, se anotó unantes de anotar otro en el 95', en la derrota ante un Sevilla FC dirigido por Joaquín Caparrós (3-2) que dejó al equipo capitalino casiliguero.

Desde aquel día, el defensor camero - canterano y enémigo íntimo del sevillismo desde que se marchó al Santiago Bernabéu hace ya tres lustros- ha trasnsformado las 20 penas máximas que ha lanzado en Primera división: una en la temporada 2017/2018, la friolera de 11 en la pasada 18/19 y un total de ocho en lo que va de 19/20. Las dos últimas, de manera consecutiva, han servido al Madrid para vencer por la mínima ante Getafe (1-0) y Athletic (0-1).

Dani Alves para colar otro 'tuit viral', en el que lanza una de sus habituales pullas y deja claro que en el vestuario del Camp Nou "saben que siempre hay que hacer mucho más y aun así no alcanza" para ganar a un Real Madrid que, insinúa, siempre tiene al colectivo arbitral de su parte.



Um dia nos enseñaron que tieniamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcancazara y así fue..... ?? ?? https://t.co/WVWfwe0eGo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 6, 2020



Esta polémica que viene rodeando el primer puesto del Madrid ha sido utilizada porpara colar otro, en el que lanza una de sus habituales pullas y deja claro que en el vestuario del Camp Nou "saben que siemprepara ganar a un Real Madrid que, insinúa, siempre tiene al colectivo arbitral de su parte.

Esta polémica empaña los sensacionales números de Ramos. En su temporada más goleadora, con 10 tantos en LaLiga, está a un solo gol de alcanzar la centena como profesional, entre los tres que anotó con el Sevilla y los 96 que acumula ya con el Real Madrid.

Sergio Ramos reconoció tras la victoria del Real Madrid el domingo en San Mamés ante el Athletic que, tras el penalti que marcó para dar la victoria a su equipo, en una jugada unos minutos después pisa "un poquito la bota a Raúl (García)". "Pero esta detrás de mí y no le veo. No es jugada determinante, no creo que sea mucho más", dijo el capitán madridista tras una victoria "importantísima" que acerca al titulo liguero al equipo blanco.

Por su parte, Dani García, autor del penalti sobre Marcelo que permitió a Ramos lograr la victoria blanca en San Mamés, considera que, si se pita esa falta máxima, también se debería haber pitado una acción inmediatamente posterior en el área blanca. "¡No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, ¡en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo!", dijo el mediocentro vasco en Twitter.





No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo! Si uno se pita el otro también! El Var se esta cargando el fútbol! pic.twitter.com/LjbZv4ElcJ — Daniel Garcia (@danigarcia16) July 5, 2020





También metió 'palo en candela' Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona. "El VAR no está dando la altura que nos creíamos. Es poco equitativo. Desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento está repercutiendo en algunos resultados y algunos no están siendo buenos para muchos equipos. Parece ser que siempre favorece al mismo".

"El VAR tiene que mejorar, ayudar al árbitro, para eso es la tecnología. Y lo hemos visto durante las últimas semanas. Todo el mundo ha visto imágenes y jugadas en las que no ha estado equitativa la forma con que se ha gestionado el VAR", protestó el presidente culé, que a buen seguro también tiene mucho que callar, tras golear al Villarreal.