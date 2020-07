Isla ya ilusiona: "A mí me enamoró en Brasil 2014"

No ha llegado aún a Sevilla y ya ilusiona a algunos béticos. Ni su edad (32 años) ni el hecho de haber pasado los últimos años en Turquía han restado un ápice de caché a un Mauricio Isla que se encuentra en España, que hace pocas fechas fue ofrecido al Real Betis y que podría llegar a Heliópolis junto a un compatriota, Manuel Pellegrini.

"A mí me enamoró en Brasil 2014, hizo un Mundial extraordinario". Quien así habla de este lateral chileno es un bético reconocido, Benjamín Zarandona. El comentarista de la Cadena SER se fijó en aquel jugador que fue uno de los verdugos de España, del Chile de Sampaoli que dejó fuera del Mundial a la campeona del mundo. No es de extrañar porque Isla es historia viva de La Roja, no en vano está junto a Arturo Vidal y a Gonzalo Jara entre los cuatro jugadores con más internacionalidades en la historia de su selección, con 115, formando parte de la mejor generación de jugadores de a historia del país, que ganó en dos ocasiones la Copa América.

"Me sorprendió mucho. Cuando lo vi, dije 'joder, vaya lateral que tiene Chile, una cosa espectacular'. Sinceramente, a mí me encantó", asegura el vallisoletano a En Cancha, quien vería su fichaje por el Betis un acierto total: "No lo seguí en estos últimos años, pero creo que habrá cogido mucha más experiencia y si viene para acá, pues bien, porque el Betis está cojo y necesita un lateral derecho".

Después de triunfar en tres de las cinco mejores Ligas de Europa: la Serie A de Italia (Udinese, Juventus y Cagliari), la Premier League inglesa (Queen's Park Rangers) y la Ligue 1 francesa (Olympique de Marsella), Isla ha pasado los tres últimos años en el Fernerbahçe, del que se desvinculó en junio.