Primeros movimientos para aclarar el futuro de Juan Soriano

El futuro de Juan Soriano, ahora mismo, se presenta incierto, con muchas incógnitas por resolver, si bien ya se han empezado a producir los primeros movimientos de cara a aclarar qué pasará la temporada que viene con un meta que volverá a Nervión cuando termine la cesión en el Leganés.

El club pepinero se reservó en el contrato de préstamo una opción de compra de 3 millones de euros, pero con casi toda seguridad no la ejercerá, primero porque el canterano nervionense no ha gozado de protagonismo en Butarque, siempre con Cuéllar por delante, y segundo porque el Leganés no puede asumir esa cantidad y menos si se confirma su descenso a Segunda división.

Por ende, el de Benacazón regresará cuando finalice la temporada al Sevilla, donde la situación de la portería está en el aire, pues posiblemente habrá una remodelación de mayor o menos envergadura ya dependiendo del futuro de Vaclik y también del alcance de su lesión. En principio no parece que Soriano vaya a contar para el próximo proyecto, si bien para ello habrá que esperar a los cambios que se produzcan y a la intención de Monchi y Lopetegui.

De momento, su entorno ya está moviendo al meta para encontrarle un destino y lo han ofrecido a diversos equipos, tanto en España como fuera de las fronteras. Por ejemplo, han puesto su nombre sobre la mesa del Sporting Club de Portugal, donde a día de hoy estudian su ofrecimiento.

Cabe decir que en Nervión había muchas esperanzas depositadas en el meta de 22 años durante su etapa en los escalafones inferiores, pero el curso pasado no aprovechó del todo las oportunidades de las que dispuso, lo que menoscabó un poco su aval, si bien se sigue creyendo que posee muy buenas cualidades. Soriano acaba contrato en junio de 2022 y esta temporada ha disputado 1.290 minutos repartidos en 14 partidos, 11 en Liga por la ausencia de Cuéllar. Ha encajado 19 goles.