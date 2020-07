Rui Silva ya sabe que el Sevilla lo quiere y deshoja la margarita

Independientemente del alcance de la lesión de Vaclik, Monchi pretende reforzar la portería con un meta que aumente la competencia en esta posición, monopolizada por completo por el checo en estas dos últimas temporadas. La cesión de Bono no ha resultado y, por ende, se traerá a otro arquero por tercer mercado consecutivo.

Monchi ya cuenta con una lista de preferencias en este sentido, en la que ocupa un lugar privilegiado el meta del Granada Rui Silva, también en la agenda del Betis y de más equipos, merced a su excelente rendmiento en el conjunto nazarí, convirtiéndose en uno de los porteros más fiables de Primera.

ESTADIO ha podido confirmar a través de su entorno el vivo interés del Sevilla y que el portero luso está al corriente de que Monchi ha pensado en él para el próximo proyecto, opción que ve con muy buenos ojos.

No obstante, esta misma fuente afirma que Rui Silva todavía no ha tomado ninguna decisión ante el carrusel de ofertas que tiene sobre la mesa y que valorará especialmente varios factores para decantarse por una u otra opción. El principal, al margen de las condiciones económicas, claro, que no supondría un problema en Nervión, pasa por su rol en el nuevo equipo. El portero, indiscutible en el Granada, quiere que se le garantice la titularidad o, como mínimo, partir en igualdad de condiciones para ganarse el puesto.

A día de hoy, a expensas de lo que ocurra con Vaclik, tendría más asegurada la titulatidad en otros equipos como el Betis, pero a nadie se le escapa que con el nivel ofrecido en el Granada cuanto menos comprometería muchísimo la condición de intocable del checo, aumentando sin duda la fiabilidad y las garantías de la portería sevillista.

Rui Silva acaba contrato en 2021, lo que resta peso al Granada a la hora de negociar su traspaso y de exigir la cláusula de rescisión de 15 millones de euros, razón por la que le ha ofrecido la renovación. Opción que Rui Silva ha aparcado de momento ante el prometedor horizonte que se le presenta, a la espera de que se avance en algunos de los frentes abiertos. De momento, ya sabe que el Sevilla lo quiere y que se ha movilizado para reclutarle.