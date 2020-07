Guido Rodríguez se reivindica: "Nos faltaba un partido así"

Guido Rodríguez había ido a más en los últimos partidos y sólo el mal juego del equipo y los resultados habían frenado esa progresión. Ante Osasuna, al fin, se desquitó. Su estreno como goleador nada más arrancar el choque le sirvió al Betis para quitarse los nervios y, a partir de ahí, su equipo pudo hacer el partido que tenía planeado.

"Ya nos hacía falta un triunfo así. El equipo venía jugando bien y no se estaban dando los resultados. En Vigo hicimos un gran esfuerzo, pero no se pudo culminar y hoy por fin acabamos el partido más tranquilos", aseguraba el mediocentro argentino, feliz por su estreno y por sentirse importante por primera vez: "El gol siempre te da confianza y te ayuda. A nivel personal estaba tranquilo, sabía lo que puedo dar y que el avance no es de un día para otro. Cada día me encuentro mejor aquí, pero lo importante es que el equipo se sienta bien y que cada uno dé lo mejor de sí mismo".

En cuanto al partido en sí, el hecho de haberse adelantado antes y tan pronto cuando la mayoría de las ocasiones ocurre al contrario también ayudó. "Ésa es la idea, la de salir a ser protagonistas del partido. Hoy lo fuimos. El gol llega temprano y eso nos da confianza para hacer nuestro juego. A partir de ahí hicimos un partido inteligente", afirmó.

El ex del América ha vivido unos primeros meses en Sevilla muy poco satisfactorios. Empezó integrándose, entrando poco a poco y, cuando parecía que iba a dar el salto, llegaba el parón. Tras este tuvo lugar la destitución de Rubi y el adiós matemático a las opciones europeas. "No estaban terminando de salir las cosas como queriamos y que venga este resultado nos sirve, aunque nos quedan unos pocoos partidos y tenemos que seguir así", advertía. El plantel quiere despedir está decepcionante Liga con un mejor sabor de boca.