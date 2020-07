Lopetegui, sobre el Athletic, Vaclik, Ocampos, el VAR...

Lopetegui centró su discurso en la rueda de prensa previa al partido en la importancia y dificultad de la cita en San Mamés ante el Athletic, y casi todas sus respuestas fueron dirigidas a concentrarse únicamente en mostrar la mejor versión posible ante un rival muy exigente. "Tenemos muy pocos entre partido y partido, pero es lo que toca, adaptarnos a esa realidad, a la exigencia y a la ilusión de ganar un partido muy complejo. El Athletic es de los equipos más fisicos de la Liga y cuenta con furtbolistas de calidad. Tenemos que ir con la mentalidad de hacer un gran partido porque es la única manera de poder competir con ellos", señaló el técnico, que insistió en que ya no vale mirar a lo que se ha hecho, sino sólo hacia delante.

"Repito que es un partido muy duro que nos va a exigir mucho en el plano defensivo y ofensivo, a tener una gran actitud. Hay que mirar siemrpe a corto plazo, es la forma de funcionar. Tenemos mucha iliusion por poder lograr los objetivos y la única forma es pensar únicamente en mañana", comentó Lopetegui, que, pese a la cercanía del Atlético, a tres puntos, no piensa en nada que no sea el partido: "Sé que soy reiterativo, pero es que no miramos hacia arriba ni hacia abajo en la clasificación. Estamos ante lo más difícil, el final siempre lo es, estamos en pleno proceso y sólo vale centrar la atención en el Athletic".

Además, como ya hizo con Escalante y Orellana antes del Eibar, restó importancia a la ausencia de Raúl García, puntal del Athletic. "Es verdad que ellos son my físicos y el hecho de que no juegue Raúl hara que pierdan y ganen cosas, porque saldrá otro jugador. A partir de ahí pasará lo que tenga que pasar. Insisto que va a ser un partido intenso, muy competido, y hay que estar preparado para ese tipo de exigencia.

En esta misma línea, no quiso mostrar su predilección de cara al partido entre el Getafe y el Villarreal: "No voy a contestar sobre un partido que no es el nuestro. Lo que tenga que pasar, pasará. Tengo control sobre los partidos que nosotros jugamos. Sobre los que no jugamos...".

Al margen del choque, también se refirió al estado físico de Vaclik, señalando que el meta checo acortará los plazos. "Tomas nos dio un susto importante, con una elogacion en la rodilla un poco fea, pero, a priori, no es tan grave como podíamos pensar, si bien lo va a mantener bastantes días fuera. Vaclik es fuerte, soporta el dolor y posiblemente acortará las previsiones médicas", indicó el técnico, que arropó a su sustituto: "Ahora hay darle toda la confianza y energía a Bono, que lleva trabajando toda la temporada para estar preparado para un momento como éste".

Por supuesto, también habló del héroe ante el Eibar, Ocampos, declinando hablar sobre su futuro. "Es un jugador muy importante para nosotros. Ha crecido mucho con el equipo este año. Nos da mucha profundidad arriba, goles, es joven y está en el proceso de madurar y evolucionar. Tiene que seguir haciéndolo", comentó el de Asteasu, que, con una sonrisa, dijo que Monchi "era mejor portero que Lucas".

Una vez más se le preguntó por el VAR y en cierto modo hizo referencia a las jugadas polémicas contra el Eibar. "La realidad es que el VAR es una herramienta para mejorar la toma de decisiones, pero siempre va a haber interpretación. Ya nos pasó en el último partido nuestro, en el que hubo acciones que podían ser interpretadas hacia un lado o hacia otro. Siempre va a haber polémica", indicó Lopetegui, con buenas palabras para Mateu Lahoz: "Me parece un buen árbitro. Con personalidad y con una identidad bastante definida en su manera de entender el juego".