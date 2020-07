"Antonio Cordón no tiene una decisión tomada por el momento"

"He leído lo mismo que ustedes. Todavía no hemos tenidopor parte delni de ningún otro club. Esto hay que tomarlo cony mucho. Él (Cordón) tiene unacomo cualquiera. Un profesional de su nivel, seguramente, va a tenerde su estancia en el fútbol ecuatoriano, ya sea ésta corta o larga, y hay que tomarlo así. Pasa lo mismo que cualquier jugador o técnico de nuestra Liga o en otras Ligas". Quien así se ha pronunciado hoy es Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, interlocutor válido de los verdiblancos en esta negociación , por mucho que públicamente, en su papel, lo niegue.

"Debemos tener clara la película: el que quiere llegar al primerísimo nivel, en Ecuador está de paso; somos una fase intermedia en este mundo. Que ese paso lo viva con una pasión y una entrega muy grandes es lo que pretendo; no por ser una escala intermedia no le prestas atención ni trabajas duro. En este tema de Cordón hay que dejar de ver fantasmas donde no los hay. Si, finalmente, tiene que salir, saldrá según los parámetros que marca su contrato. La institución sigue y está por encima de todo", insistía el dirigente, inmerso en una guerra interna con otro miembro de su directiva que pretende derrocarle y suma ya mayoría, aunque la CONMEBOL ratificó recientemente a Egas.