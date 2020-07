El posible once del Betis ante el Atlético.

El Real Betis certificó el pasado miércoles de forma matemática la permanencia en Primera división tras vencer a Osasuna por 3-0. Pese a todo, ese no era el objetivo marcado a comienzos de la temporada, y como entrar en Europa ya no es posible, ahora la intención de la plantilla verdiblanca es la de escalar el máximo número de puestos posibles en la tabla, cuestión esta importante en materia económica.

De esta forma y pese a que restan tres jornadas para acabar LaLiga, el Betis luchará y competirá hasta el final para quedar lo más arriba posible. Y el próximo rival es el Atlético de Madrid, a que se enfrenta este sábado en el Wanda Metropolitano a partir de las 22:00 horas.

Por ello, Alexis pondrá en liza un once lo más titular posible con pocos retoques a priori. Uno de ellos será la vuelta de Canales al once tras cumplir su partido de sanción el pasado miércoles. Así, en ESTADIO Deportivo desgranamos el posible once de los verdiblanco ante el Atlético.

En la portería volverá a repetir Dani Martín, tras su buena actuación ante Osasuna. En defensa podría haber alguna rotación en el eje de la zaga aunque todo hace indicar que Mandi y Feddal volverán a ser titulares, acompañados en los laterales por Emerson y Pedraza, goleador ante Osasuna, aunque Álex Moreno también tiene opciones de volver al lateral zurdo.

El doble pivote de Alexis Trujillo estará formado por el argentino Guido Rodríguez y el mexicano Andrés Guardado, y por delante, una línea de tres con la vuelta de Canales al once, acompañado por Joaquín y Fekir en las bandas.

La principal duda está, de nuevo, en la punta del ataque. Borja Iglesias viene siendo el elegido por el técnico verdiblanco pero los pocos minutos que ha tenido Loren los ha sabido aprovechar a la perfección, como el pasado miércoles asistiendo a Aleñá para hacer el definitivo 3-0.