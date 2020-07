El padre de Lainez le da un 'palo' a Setién y Rubi.

El fichaje de Manuel Pellegrini como nuevo técnico del Betis hasta 2023 ha disparado de nuevo la ilusión entre el beticismo. Pero también supone un plus de motivación para los componentes de la actual plantilla. De hecho, muchos de ellos contribuyeron a ofrecer una buena imagen este pasado sábado ante el Atlético de Madrid, ya bajo la atenta mirada del chileno. Y es que, con la llegada de un nuevo entrenador se abre una nueva oportunidad para aquellos jugadores que no venían contando con anterioridad con los minutos que deseaban.

Es el caso de Diego Lainez, que volverá a partir de cero en pretemporada, pues tiene muchas opciones de continuar en el Betis pese a que no le han faltado ofertas de cesión en las últimas ventanas de transferencias, tanto de España (Almería o Leganés) como del extranjero, amén de su ex equipo, el América, deseoso de acogerlo de nuevo.

En su país, voces autorizadas como la de su ex entrenador Miguel Herrera, que fue ofrecido al Betis, criticaron al entorno del jugador por querer llevárselo demasiado pronto a Europa, si bien también lo han colmado de elogios, como el exseleccionador Ricardo Lavolpe, que lo comparó recientemente con Messi.

Lainez, mientras tanto, trabaja en silencio y espera, a sus 20 años, que con la llegada de Pellegrini por fin pueda consolidarse, después de que esta campaña haya disputado tan sólo 552 minutos repartidos en 17 encuentros. Su padre, de hecho, no ha dudado en celebrar el fichaje del técnico chileno y cree que puede ser beneficioso para su hijo, aprovechando al mismo tiempo la oportunidad para pegarle un 'palo' a sus predecesores en el cargo: Setién y Rubi.

"Ya se merecía un técnico de jerarquía. La historia del Betis es muy bonita. Pero últimamente ha sido muy cruel. Los béticos se merecen mucho más", señaló Mauro Lainez en declaraciones al diario Récord, donde se mostró convencido de que su hijo acabará por hacerse un nombre en el fútbol europeo: "Todo va a llegar, ni antes ni después. Diego es muy fuerte emocionalmente y aparte tiene el respaldo de nosotros. Ahí vamos todos luchando y disfrutando el día a día".

Ahora será Pellegrini quien tenga la última palabra y decida el futuro de Lainez cuando lo vea en acción. Si no lo ve preparado para su ambicioso proyecto, deberá hacer las maletas para tratar de foguearse. Ofertas de préstamo, a priori, no le van a faltar.