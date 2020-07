El desesperado intento de Boca para que Isla no llegue al Betis

Boca Juniors aprieta para que Isla no llegue al Betis.

Una vez presentado Manuel Pellegrini como nuevo entrenador, el Betis busca cerrar la llegada de un director deportivo para poner en marcha la planificación del próximo proyecto. Aunque independientemente de quién sea finalmente el nuevo jefe del área deportiva, con Antonio Cordón como favorito, hay frentes en los que el club ya viene trabajando desde hace tiempo y algunos se encuentran muy adelantados.

Es el caso de Mauricio Isla, que pasó de ser un ofrecimiento a ser visto como una gran oportunidad de mercado, pues se encuentra libre tras acabar contrato con el Fenerbahçe, lo que habría llevado a los gestores verdiblancos a moverse con celeridad para colmar las exigencias del lateral diestro chileno (en torno a millón de euros por temporada) y cerrar de ese modo un preacuerdo.

El ex de la Juventus o el Marsella, de 32 años, desea seguir en Europa para llegar al máximo al Mundial de 2022 en Qatar y por eso aparcó una oferta de dos años de Boca Juniors a la espera de encontrar un mejor destino en Europa. El Betis se lo ofrece, pero también el Valencia. Y por eso Isla aterrizó la pasada semana en España para valorar con su agente todas las propuestas y cerrar su destino para la próxima temporada, con el club verdiblanco como el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Esto no ha cambiado. El Betis sigue siendo el gran favorito para llevarse a un jugador que además no ocuparía plaza de extranjero, debido a la nacionalidad española de su esposa, con quien se encuentra de vacaciones en nuestro país. Pero los días pasan y desde Argentina aseguran que Boca Juniors no se da por vencido

Según apunta el periodista César Luis Merlo, de TyC Sports, el conjunto 'xeneize' ha realizado una nueva oferta a Mauricio Isla, quien decidirá su futuro en los próximos días. De hecho, el club de Buenos Aires tendría a día de hoy más opciones de convencer al lateral que el Valencia, que la citada fuente cifra en un 40% contra un 10%, si bien el Betis sigue siendo el mejor posicionado (50%). En breve debe conocerse el desenlace.