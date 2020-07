Europa y la permanencia pasan por San Mamés

La clasificación del Athletic Club para la Liga Europa y la salvación del CD Leganés pasan por que ambos equipos cumplan con sus deberes este jueves en San Mamés, donde uno o incluso los dos, verán como se escapan definitivamente unas opciones que les obligan a ganar en La Catedral.

Para el Leganés es la primera de las dos finales por la salvación, necesitado de ganar o al menos de empatar para seguir teniendo alguna opción pero consciente de que haga lo que haga no depende de sí mismo para alcanzar el objetivo.

El conjunto bilbaíno encara el encuentro octavo y a tres puntos de unas sexta y séptima plazas en las que el Getafe y la Real Sociedad, con sendos complicados calendarios para las dos últimas jornadas, le aventajan en tres puntos.

Un triunfo mantendría la esperanza rojiblanca para el último partido en Granada y no ganar dejaría a los 'leones' o sin posibilidades o a expensas de ya muy complicadas carambolas en las que podrían entrar también el Valencia y el propio equipo nazarí.

Los de Gaizka Garitano acometerán el choque frente al conjunto "pepinero" con la confianza que les da su buen rendimiento tras el parón y el estado de gracia de Raúl García, ya con 34 años pero en su momento más brillante desde que llegó a Bilbao.

En los tantos del navarro, máximo goleador de LaLiga a domicilio, en la segunda vuelta y tras el parón con el doblete de la visita el domingo al Levante en La Nucía, pone buena parte de sus esperanzas un equipo que no podrá contar con su defensa titular porque Yeray Álvarez, Yuri Berchiche y Ander Capa están lesionados e Iñigo Martínez sancionado por acumulación de amonestaciones.

La ausencia los centrales es segura y la de los laterales más que probable. No obstante, ante el Levante los clásicos Oscar de Marcos, que dio dos asistencias, y Mikel Balenziaga, les sustituyeron con buena nota y también Unai Núñez ha relevado con notable a Yeray.

La duda mañana es si Garitano echará mano de un Mikel San José que no seguirá la próxima temporada y hace tiempo no juega atrás para completar la línea de cuatro o apostará por el 'cachorro' Daniel Vivian, toda la temporada en el filial pero también con rol de cuarto central de la primera plantilla.

La otra duda para el once es si el técnico de Derio mantendrá a otro joven, Oihan Sancet, junto al tridente Raúl-Muniain-Williams o volverá Iñigo Córdoba, titular habitual tras el parón.

Por lo demás, tras el partido de sanción que le impidió viajar a La Nucía, volverá Dani García al doble pivote junto a Unai López, de lo mejor después del confinamiento. Aunque Mikel Vesga, que se reparte los minutos con Unai, también cuenta.

Los blanquiazules se encuentran a cuatro puntos de Alavés y Celta de Vigo, los dos equipos que le preceden, y esa es la cantidad mínima que deben sumar para soñar con la permanencia aunque en ese caso entrarían además los números cosechados durante el curso.

Por eso los más sencillo es ganar los dos enfrentamientos y esperar si es que puede definirse como sencillo ganar al Athletic a domicilio y hacer lo propio días después con el Real Madrid en el estadio de Butarque.

En el caso del cuadro vasco, además, los precedentes no son muy estimulantes ya que sólo han sido capaces de ganarles una vez en los siete duelos previos. Eso sí, sobre este mismo escenario sellaron su continuidad en la máxima categoría del fútbol español por primera vez gracias a un empate.

El reto es muy complicado aunque lo convierte en más difícil aún si cabe el hecho de que los madrileños llegarán a Bilbao en cuadro, con hasta ocho futbolistas fuera de combate por diferentes motivos.

En lo que respecta a las sanciones se lo pierden el argentino Jonathan Silva tras su expulsión por roja directa contra el Valencia, así como el nigeriano Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo 'Recio' por acumulación de amonestaciones.

Además se encuentran lesionados el delantero argentino Guido Carrillo, su compatriota Alexander Szymanowski y los centrocampistas Óscar Rodríguez y Kevin Rodrigues. Ellos son baja segura, mientras que Unai Bustinza, Kenneth Omeruo y Rubén Pérez son seria duda.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Vivian, Balenziaga; Dani García, Unai López; Williams, Sancet, Muniain; y Raúl García.

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; y Guerrero.

Hora: 21.00

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Árbitro VAR: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: San Mamés.



Hora: 21.00.



-----------------------------------------------------------------



Puestos: Athletic (8º, 51 puntos); Leganés (18º, 32 puntos).



Athletic



La clave: La entereza y la ambición de ambos equipos en una situación límite y ante las numerosas bajas que sufren.



El dato: El Athletic solo ha perdido uno de los siete partidos oficiales entre ambos, saldados además con tres victorias bilbaínas y tres empates. San Mamés es un campo talismán para el 'Lega', ya que en el estadio bilbaíno celebró su primer ascenso a Primera División y su primera permanencia en ella.



Las frases:



Gaizka Garitano, tras ganar al Levante en La Nucía: "No me gusta hablar de otros (partidos) porque te resta energía. Hay que seguir ganando y lo primero es el jueves. No pensar en nada más"



El entorno: La afición bilbaína, muy enfadada con los arbitrajes de los dos últimos partidos en San Mamés ante el Real Madrid y el Sevilla, ha recuperado la esperanza y la ilusión europea con la victoria ante el Levante.



Leganés:



La clave: Ni a uno ni a otro les vale especular con el resultado ya que una derrota les alejaría, en el caso del Leganés de manera definitiva, de sus objetivos



El dato: Hasta cinco futbolistas que actualmente se encuentran en ambas plantillas han vestido a lo largo de su carrera las dos camisetas. Se trata de Javier Eraso, Unai Bustinza, Iago Herrerín, Mikel Vesga y Unai López.



La frase: "Nuestra obligación es jugar al fútbol pensando en ganar los dos partidos que quedan", dijo en rueda de prensa Javier Aguirre.



El entorno: El Leganés es consciente de lo mucho que se juega en San Mamés y tratará de dar la sorpresa para seguir con vida en Primera.