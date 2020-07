Lopetegui, el objetivo del tercer puesto, la Europa League y el estado de Vaclik

Como no puede ser de otro moco, Julen Lopetegui se encuentra tremendamente feliz y satisfecho después de logar el billete para la Champions, cuyas fechas y premios ya conocen en Nervión, con dos jornadas de antelación. Pero el técnico vasco no se relaja. Ahora, el objetivo es batallar con el Atlético de Madrid por un tercer puesto que también supone ganar un premio económico mayor.

"Significa una gran alegría, una sensación de haber conseguido donde el club y todos queríamos estar. No es fácil y también es una sensación de justicia. Excepto dos o tres jornadas hemos estado en puestos de Champions y había que rematarlo. Nuestra ilusión es alcanzar el tercer puesto, mañana tenemos un partido exigente y debemos prepararnos bien. Todos debemos tener la ilusión de poder conseguir ese puesto. Le pongo una nota máxima", ha asegurado Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque de este jueves ante la Real Sociedad (21:00 horas), donde aseguró sentirse un sevillista más tras lo vivido esta temporada: "Una parte de mi corazón se queda en Nervión. Eso ha calado hondo en mí y en mi familia".

"Siempre he sentido el cariño de la afición. Cada vez que he convivido en la calle me han dado ese cariño y apoyo, como a todos los jugadores. Eso no significa que durante la temporada pueda haber momentos de protestas o no estén conformes. Eso es un punto de exigencia para los profesionales. Lo considero hasta positivo algunas veces", comentó sobre las dudas que se generaron a su llegada en el seno de la afición.

"Mucha azúcar veo.. y tenemos objetivos importantes todavía por delante. El club es de máxima exigencia. Es tremendamente eficaz. No es fácil mezclar ambas cosas. Desde el club nos transmiten toda esa exigencia y todos estamos encantados. Desde que te levantas hasta que te acuestas, exigen a cada uno lo mejor de sí. Siempre hay que pensar que lo mejor está por venir. Siempre hay que trabajar con esa ilusión", añadió sobre la filosofía de un club con el que cual se siente plenamente identificado.

Pero centrado en el partido de Anoeta, el técnico de Asteasu fue cuestionado por la posibilidad de dar descanso a algunos pilares de su equipo, defendiendo al respecto que las rotaciones han sido la tónica habitual en esta 'liga express': "En estos partidos postconfinamiento si ha habido una cosa ha sido rotación. Cada partido hemos cambiado mínimo tres y máximo hasta seis. Trataremos de sacar el mejor equipo posible".

Sin embargo, al mismo tiempo, Lopetegui no esconde que también piensa ya en la Europa League, con la eliminatoria ante la Roma del 6 de agosto en el horizonte, si bien no por ello piensa plagar a priori su equipo de suplentes y canteranos: "Mentiría si dijera que de reojo no la miras. La intención es hacer buenos partidos. Las lesiones te puedes lesionar entrenando. Salvo que exista un riesgo evidente, vamos a darle naturalidad en ese sentido".

Y pensando en la Europa League, el ex seleccionador se refirió a la posibilidad de que Vaclik esté recuperado para esa fecha, mostrándose optimista al respecto. "Tomas mañana desde luego no va a estar, el domingo no lo sabemos. Es una lesión que hay que verla día a día. Es un chico que aguanta bien el dolor y vive con las molestias. Hay que ser optimistas", comentó, al tiempo que también se mostró satisfecho por el rendimiento del sustituto del checo: "A Bono lo hemos requerido en un momento importante, nos está ayudando como merece. Estamos contentos y esperamos que nos siga ayudando".