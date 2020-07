Alguacil espera que la Real pueda 'echar una mano' al Sevilla

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, concedió valor al empate obtenido ante el Sevilla aunque, a su juicio, merecieron "haber logrado los tres puntos" ante el conjunto nervionense, al que podrían echar una mano para ser tercero si vence en la última jornada al Atlético y los de Julen Lopetegui se imponen al Valencia.

"Mis jugadores han hecho un gran esfuerzo para lograr la victoria, pero cuando no puedes ganar por lo menos no pierdas. Me he quedado muy a gusto con la gran presión, algo que no es fácil y la pena es que no hemos acertado delante de su portería", resumió tras el encuentro Alguacil.

Señaló que el punto ayuda a depender de ellos mismos "incluso para lograr la sexta plaza", eso si, recordó a su plantilla que hay que sumar los tres últimos puntos: "Debemos hacer nuestro trabajo en el Wanda ante el Atlético", ha señalado el técnico donostiarra.

Alguacil ve cerca el objetivo europeo porque se ha producido una mejora defensiva que, como recordó, "ha dado cuatro puntos en los dos últimos encuentros" y también por las sensaciones que transmite la Real "en los últimos cuatro partidos, incluyendo en la derrota contra el Granada".

Tuvo palabras para David Zurutuza, que vivió desde el banquillo su último encuentro en Anoeta, dijo que pensó en darle entrada en la parte final pero "no me pareció correcto viendo como iba el resultado", al tiempo que lamentó que el centrocampista no haya podido despedirse con los aficionados en las gradas.