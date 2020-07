Monchi quiere ser ahora "el primero de los humanos".

Como es lógica, la felicidad reina en el Sevilla FC tras conseguir el principal objetivo trazado para esta temporada, que no es otro que la clasificación para una Champions en la que los nervionenses ya se ilusionan con los nombres de sus posibles rivales.

Primero fue el presidente, José Castro, el que quiso dedicarle este logro a los aficionados, siendo ahora el director deportivo, Monchi, quien ha salido a la palestra para expresar la tremenda importancia de este logro, si bien no se conforma y le pide ahora a su equipo quedar tercero, batalla en la que se encuentra empatado a puntos con el Atlético de Madrid a falta de dos jjornadas.

"Contento y satisfecho con la consecución de la clasificación matemática para la Champions. Pero nos quedan aún dos partidos y vamos a pelear por la tercera plaza. Quedar tercero en España es quedar el primero de los humanos, de los 'normales'", aseguró el de San Fernando en declaraciones a Radio Diblu, de Ecuador, donde se refirió a la importante ganancia económica que supondría asaltar esa tercera plaza.

"Hay un matiz importante en lo económico entre ser tercero y cuarto en LaLiga por el reparto de los derechos televisivos en España. Además, somos ambiciosos y queremos cerrar de la mejor manera LaLiga para abrir otro capítulo importante, el de la Europa League, una competición que nos ha dado mucho€ es evidente que mucho de lo que hoy somos es gracias a ella", añadió Monchi.

Pero junto al isleño, el otro gran protagonista de esta temporada es Julen Lopetegui, cuya contratación no ilusionó precisamente al sevillismo el verano pasado, siendo una apuesta personal de Monchi, que ahora saca pecho por aquella decisión: "Lopetegui tiene tres virtudes importantes que son fundamentales en cualquier entrenador: capacidad de trabajo, competitividad y manejo de grupo. Desde el primer día que comencé con él percibí todas esas virtudes. Se ha conseguido el objetivo de la Champions dos jornadas antes de que termine el campeonato. Tuvimos la fortuna de acertar con el entrenador".

Advertencia sobre las apuestas y las primas



Por otro lado, Monchi ha querido felicitar personalmente a la plantilla junto al presidente José Castro, por la consecución del billete para la máxima competición continental, aprovechando la ocasión para dirigirse a todos los jugadores en una charla mantenida en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas en la que les recordó la prohibición de realizar apuestas, un tema candente ahora que las competiciones tocan a su fin.

"Apostar que el Sevilla vaya a ganar o perder está claro que no se puede hacer, pero es que no se puede apostar sobre nada, sobre ningún deporte. Es algo que no va en consonancia con la profesionalidad. Las apuestas y el fútbol profesional están totalmente enemistados y en estas últimas jornadas se van a fiscalizar los comportamientos", señaló al respecto Monchi, que al mismo tiempo también advirtió a sus jugadores sobre la ilegalidad que supondría aceptar primas de terceros, ya sea por ganar o perder.

"Primar por perder es delito, pero las primas por ganar también lo son y ya hay jurisprudencia al respecto. Nos quedan dos partidos, nos estamos jugando mucho y no hay mejor prima que quedar lo más arriba posible. Concentración y cuidado. No nos compliquemos la vida y alejémonos de estas cosas", sentenció.