Lopetegui, sobre el Atlético-Real Sociedad, Navas, las rotaciones...

El Sevilla afronta la última jornada con opciones reales de quedar tercero una vez certificada en la jornada 36 el pasaporte para la Champions, para lo que necesita imponerse al Valencia y que el Atlético pierda con la Real, en plena pugna por Europa. En este sentido, Lopetegui señaló que ellos están concentrados en realizar su trabajo y que confía en que tanto la Real Sociedad como el Atelético saldrán a ganar en sus partidos a pesar de que un empate les podría valer a ambos en función de los resultados que se vayan produciendo.

"No miro demasiado los datos, no soy de mirarlos y si de mirar adelante. Tenemos la satisfacción de lograr la clasificación de Champions, que es importante económica y deportivamente. Ahora estamos concentrados en el partido de mañana un rival que tiene que ganar sí o sí para entrar en Europa. Confío en que tanto Real como Atlético salgan a ganar, nosotros saldremos a ganar ante un rival complejo y difícil, lleno de buenos futbolistas. Intentamos terminar la temporada de la mejor manera posible", comentó.

Igualmente, el preparador sevillista afirmó en rueda de prensa que continuará las rotaciones realizadas hasta ahora sin la intención de entregar la camiseta a nadie por el mero hecho de haber jugado menos: "No hago las alineaciones pensando en premiar sino en enfocar el partido en competir bien. Hemos cambiado mucho cada once en estos once partidos, tratando de buscar equilibrio entre el desgaste físico y emocional para buscar la mejor versión del equipo. Por qué no va a aparecer un escenario para jugadores que jugaron menos, pero siempre buscando la competitividad del equipo".

Existe la posibilidad de que otorgue descanso a Navas, jugador con más minutos en Primera y al que alabó con admiración. "El caso de Jesús es para quitarse el sombrero, tiene una naturaleza genética fuera de lo normal, no miramos su carnet, sino su rendimiento, entusiasmo y ganas, tiene la ilusión de un juvenil. Para llegar así hay que tener la genética y la ilusión que él le pone, el hecho de que sea el jugador de campo con más minutos de Primera no es fruto de la casualidad, estamos encantados con él".

Por otro lado, se mostró satisfecho por la imagen que está ofeciendo el equipo y por el equilibrio alcanzado. "Hemos tratado de que el equipo sea reconocible, que afronte los partidos igual en casa y fuera, está el matiz del comportamiento de los rivales, pero siempre miramos de frente al rival y a la portería contraria. Queremos ser capaces de competir en todos los escenarios", afirmó Lopetegui.