El posible once del Sevilla ante el Valencia

Banega será baja por lesión y Suso podría dejar su sitio en el once a Munir. SFC

Garantía de competitividad máxima, el Sevilla F.C. volverá a jugar a tope este domingo en la jornada 38 -la última de LaLiga 19/20-. Los de Julen Lopetegui no necesitan motivos extras para poner el máximo de su capacidad. Sellar la clasificación matemática para la Champions League a falta de dos partidos para el final del campeonato permitió al cuadro nervionense empezar a dosificar fuerzas pensando en la eliminatoria continental contra la Roma; pero aún no se resignan a arrebatarle al Atlético la tercera posición de la clasificación y todo apunta a que frente al Valencia regresará el once de gala o algo muy parecido a ello.

Tras empatar el jueves contra la Real Sociedad (0-0) y ver cómo los colchoneros se imponían al Getafe (0-2), el Sevilla vuelve a estar a dos puntos de los madrileños. Para ser tercero, por lo tanto, necesita ganar al Valencia en el Sánchez-Pizjuán y que el conjunto donostiarra -que depende de sí mismo para sellar su pasaporte para la Europa League- se lleve los tres puntos del Wanda Metropolitano. En cualquier caso, Lopetegui ha advertido en sala de prensa que no va a regalar minutos a nadie, por lo que se espera una alineación llena de pesos pesados.

Si hay alguien con opciones de descansar es Jesús Navas. Y no porque lo necesite, pues el palaciego tiene cuerda para empezar la 20/21 mañana mismo, sino porque es el único que no tiene recambio en la plantilla blanquirroja, es el jugador de campo con más minutos de LaLiga y conviene extremar precauciones para asegurar su participación en la eliminatoria contra la Roma. Quizás, si Escudero se recupera de las molestias que le obligaron a perderse la visita a Anoeta, también reserve a Reguilón; ya que el pucelano es uno de los miembros de la 'segunda unidad' que mejor ha rendido en este calendario tan comprimido.

Volverá a la retaguardia el cotizado Diego Carlos y de la presencia o no de Navas dependerá la compañía del central brasileño, que actuará al lado de Jules Koundé -con quien cada día se entiende mejor- o de Sergi Gómez, encargado de suplirle hace tres días en Donostia, donde el catalán elevó el nivel de sus últimas actuaciones y completó un buen partido. Otro baluarte que volverá al once es Fernando, máxime teniendo en cuenta que Gudelj acabó con molestias el jueves.

Sin Banega, que está sancionado y se depidió de LaLiga después de 12 temporadas, Joan Jordán y Óliver Torres se postulan como volantes en detrimento de Franco Vázquez, muy discreto ante la Real. Tampoco brillaron Suso ni En-Nesyri, pese a mostrarse muy trabajador y tirar constantes desmarques a la espalda de la zaga rival, lo que hace intuir que Lopetegui realizará su último asalto al podio de Primera división con la tripleta atacante de gala: De Jong como referencia y los inpirados Ocampos y Munir en los costados.

Mención aparte merece Bono, quien tenía todas las papeletas para pasar sin pena ni gloria por Nervión y ser uno de esos jugadores que se olvidan que estuvieron en el Sevilla. Sin embargo, la lesión de Vaclik le ha dado la oportunidad de reivindicarse y lo está aprovechando, hasta el punto de ser salvador para el equipo en los últimos partidos (partidazo en San Sebastián) y de que, a día de hoy, no suena nada descabellada la opción de que continúe en Eduardo Dato el próximo curso.

El Sevilla quiere cerrar LaLiga al mismo nivel de solidez que ha mantenido toda la temporada y que ha resultado especialmente llamativo después del largo parón por el coronavirus, tramo en el que no conoce la derrota. No pierde desde el 9 de febrero, cuando cayó por la mínima ante el Celta en Vigo (2-1). Suma 16 partidos oficiales sin conocer la derrota, 14 de Liga y dos de competición europea ante el Cluj (siete victorias y nueve empates), récord histórico de la entidad.