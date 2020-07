Edgar: "Pellegrini me ha hecho mucha ilusión"

El jugador del Betis Edgar ha hablado en la televisión del conjunto verdiblanco tras su renovación y se ha mostrado "contento" por la confianza que han depositado en él, pero que espera devolverla "en el campo".

Jugar con el filial. "Está claro que he intentado estar centrado, dar el máximo donde estaba. Tenía la responsabilidad de dar el máximo nivel y estar a la que pudiera debutar. Ahora tenemos un playoff ilusionante y tenemos ganas de dejar al filial en Segunda B y dejarlo con una alegría. El club me transmitió que era imprescindible con el filial el pasado fin de semana y quise colaborar. Estoy contento por ganar y hacer un buen partido. Me hubiera gustado estar en Valladolid, pero es ilusionante estar en playoff con el filial, que ha trabajado duro durante dos años. Hemos hecho un gran año y falta rubricarlo con el ascenso".

La guinda. "Avisé a los preparadores del poco descanso, menos de 48 horas, pero quería estar desde el inicio y hasta que me dieran las fuerzas. Veníamos muy concienciados, sabía de la dificultad de un playoff porque ya lo viví en Cornellá, y los que lo habíamos vivido transmitimos la dificultad que tiene y este año en campo neutral. El empate te da tranquilidad, pero el trabajo del equipo ha sido espectacular y dimos todos el uno por el otro. Se vio que nos hace mucha ilusión".

Números. "Es una temporada que siempre voy a recordar. Empecé en el filial, hice la pretemporada con el primer equipo y en Valencia me llegó la oportunidad que llevaba años esperando. He podido sumar partidos en Primera y cada uno es una ilusión, porque es lo que he soñado desde pequeño".

Renovación. "Me hace mucha ilusión y sé que es una gran responsabilidad, porque el club ha hecho una apuesta por que yo esté aquí y tengo que devolver la confianza en el campo".

Jugar de pivote. "Es una posición nueva en la que no había jugado. Me imaginaba debutando pero no en ese puesto; sino de central, que es en el que siempre he jugado. Lo dije en su momento. El míster me transmitió confianza en esa posición, me intentó dejar las cosas claras de lo que tenía que hacer. Me he sentido muy cómodo y siempre es positivo poder jugar en varias".

Año difícil. "Ha sido un año que no ha sido el que esperábamos. Por plantilla teníamos muchas expectativas. El club está trabajando para llegar a cosas más grandes al igual que los futbolistas. No han salido las cosas y nosotros somos los primeros que lo hemos dicho. No ha sido por no trabajar e intentarlo. Se han puesto todos los sentidos por dar lo máximo, pero no han salido y hay que reflexionar, saber lo que hemos hecho mal desde la humildad de que todos podemos mejorar. Sobre todo yo, porque he jugado diez partidos en Primera. Ha sido una mala temporada por la que tenemos que pedir perdón, pero hay que pensar en el año que viene y se tiene que ver ese hambre que todos tenemos dentro para dar una alegría tras otra".

Situación personal. "Está claro que separo lo que he vivido individualmente de lo que lo he hecho grupalmente. Los resultados no han sido buenos, pero para mí ha sido muy bonita. Tuve la suerte de cuando debute hacerlo con victoria, enlazar buen juego, y eso es porque se trabajaba. He estado muy orgulloso de jugar esos partidos".

Pellegrini. "Me ha hecho mucha ilusión porque he visto a sus equipos: ganar la Premier con el City, hacer cosas grandes con el Málaga. Intento aprender de todo, aprovechar los entrenos con los compañeros, mejorar el rendimiento. Rubi me ha enseñado mucho, al igual que Alexis estos partidos. El año que viene puedo ayudar a dar mejores resultados, minutos y ayudar al equipo".

Lucena. "El primero contra el Lucena fue el primero que no jugué por estar con el primer equipo. Lo conozco por la televisión, lo que hemos trabajado y por la semifinal. Va a ser complicado, han hecho un buen año en liga. La Tercera es muy competitiva y han estado compitiendo con nosotros. Estamos en muy buen momento y hay que separar la liga antes del confinamiento y ahora. Se ha hecho un trabajo muy intenso y se ha notado mentalmente. Estamos convencidos de que si hacemos un buen partido tendremos un buen resultado, por ello estamos con ganas de que llegue el sábado para dar una alegría a la afición".

Semifinal. "Salimos con una gran intensidad que quizá ellos no se esperaban y se nos puso de cara con el gol de Robert y luego pude yo meter de falta. Que nos valga el empate da tranquilidad de que te tenga que meter en ese momento tres goles. Eso es algo negativo porque nos podríamos haber relajado y creo que no fue así. Nos marcaron en la segunda mitad, pero ni con ese gol nos entró el nerviosismo. Estábamos muy bien puestos en el campo, nos da mucha moral porque va a ser un equipo también muy intenso. Creo que si hacemos lo mismo tenemos muchas posibilidades de subir".

Presión. "Han sido meses en los que el filial ha trabajado mucho el tener el balón y cuando no, tenemos que estar cómodos y aprovechar cuando los equipos se abran. Individualmente tenemos mucha calidad de tres cuartos para arriba y nos tenemos que aprovechar. Sabemos que, con la calidad que hay arriba, si defendemos bien más de un gol vamos a meter. Estábamos preparados para ello. No nos pudo la presión y creo que el que viene a pesar de ser una especie de final lo vamos a afrontar con más tranquilidad".