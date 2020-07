Rubi ya tiene ofertas para volver a los banquillos

El descenso del Espanyol ha sido el colofón negativo de una temporada infausta para Rubi, destituido en el Betis tras la reanudación de la competición y que ha visto cómo su exequipo ha perdido la categoría. Así, el expreparador verdiblanco lamentó estas dos circunstancias en decaraciones a TV3, donde dio algunos detalles de los problemas que hubo para fichar por los verdiblancos y también sobre su futuro en los banquillos.



En este sentido,y descarta, a día de hoy, regresar al Espanyol a corto plazo: "Creo que. Le deseo lo mejor. Es el club donde más tiempo he estado, como jugador y técnico del filial y del primer equipo",Igualmente relató que. "No estoy dolido con el Espanyol, pero sí con alguna persona concreta.. Se dijo que me iba por dinero", explicó el catalán, que desde el principio vio carencias en el proyecto perico: "Sabía que se debía reforzar al equipo, no bajarlo tanto y que habría dificultades".